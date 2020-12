HRVAT U DOVERU: ’Dobro je da nismo išli u napuštenu vojnu bazu, ljudi se vraćaju, tamo nema ničega’

Zbog čitave situacije s Brexitom i činjenice da Velika Britanija i Europska Unija ne mogu usuglasiti prelaske međudržavnih granica, tisuće kamiona i kombija “nasukano” je Doveru.

Među njima je i 26-godišnji Hrvat koji se nalazi nekih šest kilometara od ulaska u doversku luku. Tvrdi, htjeli su ih prebaciti u napuštenu vojnu luku Manston.

“Tu je sa mnom još kolega iz Hrvatske s kombijima i kamionima, odbili smo otići u Manston jer tamo, prema informacijama koje imamo, nema ničega, ni sanitarnog čvora, ni trgovina, ni drugih mogućnosti koje u Doveru ipak postoje s obzirom na situaciju u kojoj smo se našli”, rekao je za Jutarnji list.

U ovoj koloni nalazi se od ponedjeljka, a osim činjenice da za Božić vjerojatno neće biti sa svojom obitelji, muči ga i manjak informacija.

“Kolaju svakakve informacije i najveći je problem razaznati što je točno, a što nije. Recimo, radio BBC Kent koji slušam, jutros kaže da je ukrcavanje kamiona prema Francuskoj počelo, ali istodobno kažu kako na ukrcaj čeka od 500 do 600 vozila što je smiješno. Ovdje u Doveru, gradu veličine Siska ili Koprivnice, ili oko Dovera, ima sigurno osam tisuća kamiona i kombija”, tvrdi pa dodaje kako se pojavila i informacija da se Veliku Britaniju može napustiti preko Hulla i Newcastlea te prijeći u Nizozemsku, no to se pokazalo netočnim.

Jedina službena informacija i ujedno jedina u koju je siguran je najava britanske policije koja je 21. prosinca najavila kako se svi moraju testirati na koronavirus jer bez tog nalaza ne mogu ući u luku.

I zaista, tijekom srijede, britanski je ministar prometa Grant Shapps izvijestio je kako je počelo testiranje vozača, a zamolio je građane da izbjegavaju to područje kako se ne bi događale dodatne gužve.

Gužve su problematične i građanima Dovera jednako kao što su problematične vozačima. Mladi Hrvat potvrdio je kako su i do njega doprle informacije o sukobima vozača i policijskih službenika, no opet, ništa službeno.

“Rekao bih da su ljudi još uvijek donekle strpljivi, ali bojim se da strpljenje ide kraju. Nije lako ni ovim ljudima u Doveru, zamislite da u neki naš grad ove veličine odjednom uđe nekoliko tisuća kamiona i blokira dobar dio grada”, rekao je pa dodao kako je upravo dobio informaciju kako su vozači koji su prihvatili odlazak u Manson, počeli s vozilima napuštati tu napuštenu vojnu zračnu luku i blokirati prometnice.

“To potvrđuje da smo dobro postupili, ovdje nam je u blizini trgovački centar gdje se možemo opskrbiti svime što je potrebno. Vodili smo računa o tome da je Božić, pa Boxing day ovdje u Britaniji kada ništa ne radi. U svakom slučaju, nemamo iluzija, Božić ćemo, kako stvari stoje provesti ovdje, a ne s obiteljima. Što reći?”, pita se.

London i Pariz dogovorili su se kako će vozači granicu prijeći samo uz negativan test, a budući da se radi o brzom testiranju, svi koji budu pozitivni, podvrgnut će se i PCR testiranju. U slučaju da je opet pozitivan, vozač će ići u samoizolaciju u hotelsku sobu, zaključili su.

U utorak navečer je u Kentu, na jugoistoku zemlje, zapelo oko 4000 kamiona, na autocesti od Londona prema luci stoji oko 800 kamiona, a 3000 kamiona je blokirano u bivšoj zračnoj luci, gdje vozači mogu obaviti obavezna testiranja.

S obzirom na veliki broj ljudi, tisućama vozila bit će potrebno i nekoliko dana da iz luke u Doveru prijeđu La Manche.

Podsjetimo, brojne države svoje su građane zatvorile za Veliku Britaniju s obzirom da je tamo prije nekoliko dana primijećen novi soj virusa Covid-19. Što se tiče Hrvatske, zabrana zračnog prometa s Velikom Britanijom na snazi je od nedjelje, a produljena je sve do 31. prosinca.