HOĆE LI SE ZADRAVEC ISPUNITI SNOVI? Beroš iz Osijeka otkrio zašto je optimističan glede Vinogradske, Zovakova gaje ostavka iznenadila

Autor: M.V.

Ministar zdravstva Vili Beroš, u Osijeku je, u dvorani Gradski vrt cijepio mještane u najvećem tamošnjem punktu za cijepljenje, a kasnije je stao pred medije.

Govorio je kako podaci pokazuju kako epidemiološka situacija u RH postaje sve bolja. Tu je govorio kako je cjepiva sve više, kako je pao broj hospitaliziranih ispod 2000 dok je broj onih na intenzivnom liječenju ispod 300. Osvrnuo se potom i na protekli tjedan pa ponovio kako su dostignuti rekordi u cijepljenju pa se zahvalio cjepiteljima te pohvalio funkcioniranje masovnih punktova koji, govori, pokazuju da pokazuju da u zajedništvu pokazuju kako je učinkovit hrvatski zdravstveni sustav.

Zahvalio se zatim i svim pacijentima koji su, kako tvrdi, pružili povjerenje znanosti i struci.

Epidemiološke mjere

Upitan o produljenju epidemioloških mjera ili popuštanju, govori kako se epidemiološka situacija prati svakog dana te da epidemiolozi prate situaciju. Ona je bolja, govori, ali nije takva da se mogu popustiti mjere.

Ministra su potom suočili sa situacijom u KBC Sestre Milosrdnice, gdje je ravnatelj Mario Zovak podnio ostavku na to mjesto, ali i na činjenicu da se Dijana Zadravec već desetak dana suočava s aferama te nedostatkom radiologa u toj ustanovi. Rekao je kako situaciju budno prati, ali da u istoj ne može sudjelovati jer je on kraj lanca odgovornosti u tom slučaju. Na redu je, govori, Upravno Vijeće koje će se sastati u srijedu u 8:30 sati. On je, govori optimističan jer su na posljednjoj sjednici uputili konstruktivna rješenja za rješavanje ovog problema.

Zadravec ravnateljica?

Na sjednici u srijedu, Vijeće bi trebalo odrediti vršitelja dužnosti pa potom raspisati natječaj za ravnatelja. Upitan može li to biti Zadravec, navodi kako on tu ne može utjecati, ali da nakon što se osoba prijavi na natječaj, on istu može odobriti ili odbiti. Govorio je i kako je ranije imao kolegijalan odnos sa Zadravec, ali se on pogoršao kada je odbio ravnatelja navedene ustanove imenovati na nezakonit način.

Istaknuo je i kako se čeka izvješće unutarnjeg nadzora ustanove, a Zovakovom ostavkom govori, nije iznenađen, no ne zna zašto je isti tako postupio.

“Ja ću sa strane promatrati priču koja se događa i u trenutku kad procijenim da su ugrožena prava pacijenata, onda ću intervenirati”, zaključio je.