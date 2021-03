Hoće li se uvesti Covid putovnice i je li riječ o diskriminaciji? Evo kakav je stav Hrvatske o tome!

Covid putovnica bi vjerojatno trebala izgledati u obliku aplikacije za smartphone, no o tome se još raspravlja, tako da zasad nitko točno ne zna kako bi ovaj dokument trebao izgledati.

Kako bi se lakše prešla granica, predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen, ovaj je tjedan najavila da razmišljaju o uvođenju “Digitalnog zelenog certifikata”. Ovime je postalo jasno da se na razini Unije definitivno traži zajedničko rješenje za ponovno pokretanje putničkog prometa među zemljama. Konačan prijedlog Komisije o tome kako bi taj certifikat točno trebao izgledati i kako će se putnici njime služiti trebao bi biti donesen do 17. ožujka, no priču zasad prati cijeli niz nejasnoća, pa čak i temeljnog nerazumijevanja što bi taj certifikat uopće trebao predstavljati.

Kako piše Politico koji je dobio uvid u pismo Ursule von der Leyen o certifikatu, Komisija se zalaže za to da certifikat ne bude isključivo dokaz da su putnici cijepljeni već da on na jednom mjestu objedinjuje i rezultate PCR testiranja, kao i potvrdu da je putnik imunitet na covid-19 stekao preboljevši tu bolest.

Svi dokazi na jednom mjestu

Tako bi digitalni zeleni certifikat u tom obliku zapravo na jednom mjestu objedinjavao formalno-pravne dokaze da osoba nije bolesna, odnosno da je imuna i time joj omogućavao da lakše prijeđe granice, koje je i trenutno moguće prelaziti ograničeno, prvenstveno uz predočavanje negativnog PCR testa, dok su neke zemlje prelazak granica već omogućile i za sve one koji imaju potvrdu da su cijepljeni, odnosno da su preboljeli bolest.

Za uvođenje službenog certifikata, piše Politico, zasad se najviše zalažu o turizmu ovisne zemlje – Španjolska, Malta, Cipar i Grčka, a Cipar je već najavio da od svibnja u zemlju planira bez ikakvih restrikcija početi puštati cijepljene Britance, dok su Cipar i Grčka sličan dogovor već postigle i s Izraelom. Naime, uvođenju ovog dokumenta sklone su i neke druge zemlje, pa je ovu inicijativu prošlog tjedna pozdravio i austrijski kancelar Sebastian Kurz, dok se Hrvatska, iako ovisna o turizmu, zasad tek sramežljivo javlja na ovu temu.

Kako Jutarnji list doznaje od dobro informiranog izvora, hrvatska politika načelno podržava sve napore koji će kao rezultat imati lakši prelazak granice, no isključivo ako to neće biti diskriminirajuće prema građanima. U trom smislu, Hrvatska bi certifikat podržala isključivo ako on za putnike ne bi bio obvezan, odnosno ako bi se i onima koji certifikat nemaju, ali mogu predočiti rezultat testiranja ili potvrdu o cijepljenju u nekom drugom obliku također omogućilo prelaženje granica bez restrikcija.

Problem diskriminacije

Sličan stav ima i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je izjavio da “neće prihvatiti sustav prelaska granica koji će biti uvjetovan certifikatom”, kao i belgijska ministrica vanjskih poslova Sophie Wilmès koja je istaknula kako princip nediskriminacije treba ostati temeljni pristup Unije.









Hoće li certifikat doista biti obvezan, kao i hoće li uopće biti u obliku aplikacije za smartphone, zasad nije poznato, ali to su samo neke u nizu nepoznanica koje okružuju cijelu ovu priču. No za izradu ovog certifikata nije ostalo puno vremena, upozoravaju stručnjaci, a ono što također stvara problem je i nejasan stav o tome koja će se uopće cjepiva priznavati kao prikladna za putovanje.

Mnogi građani EU već su se cijepili ruskim cjepivom Sputnjik V koje nije registrirano u EU, a slovački šef diplomacije Ivan Korčak novinarima je rekao kako smatra da se cjepiva koja nisu registrirana na području EU ne bi smjela tretirati na isti način kao ona koja su registrirana.

Hoće li turisti kao i prošle godine u Hrvatsku ulaziti bez testiranja i ostalih potvrda za sada je nepoznanica, piše Jutranji.