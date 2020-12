HOĆE DA SE ŠTO VIŠE LJUDI CIJEPI! Postoji li za Hrvatsku spas u zadnji čas ili ćemo još neko vrijeme ispijati kave na klupici?

Autor: Ana Korenić

Očekuju se podaci o novooboljelima od koronavirusa Nacionalnog stožera civilne zaštite, ali i informacije po županijama. U utorak je u Hrvatskoj bilo manje od 3 tisuće novozaraženih.

“U posljednja 24 sata zabilježeno je 2900 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 21250. Među njima je 2351 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 245 pacijenata. Preminulo je 75 osoba”, izvijestio je u utorak Nacionalni stožer civilne zaštite.

U samoizolaciji su, zaključno s utorkom, bile 46830 osobe.

“Taj broj nam je na tjednoj razini u rastu. Zadnji tjedan smo imali 15 posto više nego tjedan ranije”, rekao je Krunoslav Capak o broju novozaraženih, dodajući da imamo čitav niz mikrožarišta iz kojih se bolest širi.

Ministar Davor Božinović je u utorak nakon sastanka sa županima istaknuo da bi trebalo biti cijepljeno oko 70 posto stanovništva koje je starije od dječje dobi.

“To je najbolji način kako izaći iz ove situacije i nastaviti s nekim normalnom životom. Ali prije toga su pred nama su ove restrikcije i zima. Važno je da građani prozračuju prostore u kojima borave, to je jednostavna, a učinkovita mjera. To je glavna razlika u odnosu na ljeto, da se aerosol može proširiti u zatvorenom. Barem svakih sat-dva prozračiti, to bi bila mjera koja bi pridonijela smanjenju zaraze”, rekao je.

“Svi bismo trebali utjecati na to da se što više građana cijepi”, napomenuo je Božinović.