GROZAN TRETMAN COVID POZITIVNIH UMIROVLJENIKA U TROGIRU: Nije ih imao tko ni odvesti na testiranje, a liječnice im poručile: ’Snađite se sami’

Autor: M.V.

Koliko su manja mjesta u Dalmaciji zapravo zaboravljena od države i svijeta govori i posljednja situacija iz Trogira. Kako naime javlja Slobodna Dalmacija, jedan 80-godišnji par zarazio se covidom-19. Pozitivna je naime bila njihova kći s kojom su bili u kontaktu pa su se odlučili cijepiti. Jedna od dvije osobe bila je i onkološki pacijent, a s obzirom i na dob, dijagnoza im je bila potrebna u što kraćem roku, no to se pokazao kao najveći problem u gradiću na 30 kilometara od Splita.

Kako navodi kći 80-godišnjaka, koja je od njihovih liječnika uspjela dobiti uputnice za testiranje, ali ne i prijevoz možda zaraženih roditelja na testiranje, dvije tamošnje liječnice obiteljske medicine ponijele su se izrazito ružno. Kada im je, kako tvrdi kći, iskazala kako roditelji nemaju kako doći na testiranje, one su im odgovorile da sanitetska vozila Doma zdravlja Trogir ne vrše tu uslugu. Štoviše, sugerirale su da ih čak i covid pozitivna kći odveze, iako ona to nije htjela jer moglo je biti da roditelji nisu pozitivni. Bili su, pokazalo se naposljetku. No najviše ju je, kaže, zasmetalo to što su ih ostavili na cjedilu i to riječima: “Snađite se nekako”.

Ipak, dok je obitelj pokušala doći do rješenja od kojih ni taksi ni javni prijevoz niti bilo koji drugi kontakt s osobom nije dolazio u obzir jer na taj način doveli bi u opasnost i druge osobe, muškarac je dobio visoku temperaturu te nije reagirao na podražaje, na pozive.

Okrenuli se privatnicima

Pronašli su na svu sreću privatnu ustanovu čija je djelatnica, u zaštitnom odijelu kroz desetak minuta došla na adresu i testirala roditelje, no za nešto veću cijenu – 690 kuna po osobi. Tražili su brzi nalaz pa su tog dana isti i dobili. Roditelji su bili pozitivni.

Za komentar je upitan i ravnatelj Županijskog doma zdravlja, dr. Marko Rađa koji govori kako za takve slučajeve postoji kombi Crvenog križa, a šokiran je tvrdi da djelatnice pacijente nisu uputile na isti.









Istu informaciju potvrdila je i Željka Karin, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije.

Rađa je sam slučaj osudio pa naveo kako je nedopustivo da ljudi koji cijelog života plaćaju zdravstveno osiguranje budu ostavljeni uz riječi: snađite se sami. Govori kako nekoliko puta tjedno ordinacijama šalje instrukcije kako zbrinuti pacijente u ovim uvjetima, a navedene djelatnice to očito niti ne čitaju.

“Moram reći i da sam žalostan što se u Trogiru ne uzimaju brisevi, dok se to radi čak i na Visu, te u drugim od središnjice dislociranim sredinama poput Makarske, otoka Hvara, Vrgorca… Epidemiologinja zadužena za grad Trogir i okolicu bi možda bila pozvana odgovoriti na to, budući da je za uzimanje uzoraka nadležan Nastavni zavod za javno zdravstvo”, zaključuje.









Cijepljeni

Navedeni bračni par primili su prije mjesec dana prvu dozu cjepiva protiv covida, a ovih su dana trebali otići na docjepljivanje. Karin govori kako je jasno da će sad mnogi reći da se osobe cijepljene nisu ni trebale razboliti, no njihovo stanje zapravo bez cjepiva bilo bi daleko gore, zaključuje ravnateljica.