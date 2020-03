GRADONAČELNIK DUBROVNIKA U OČAJU: Prizori iz povijesnog grada zabrinjavajući! ‘Ako ovako nastavimo, dogodit će se talijanski scenarij’!

Autor: Dnevno

Dubrovački gradonačelnik, Mato Franković, na Facebooku je objavio apel građanima vezano uz epidemiju koronavirusa u Hrvatskoj.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Ovo je slika place upravo sad….

U istinu ne znam na koji način objasniti našim sugrađanima da ostanu doma? U ovoj situaciji svi moramo pokazati odgovornost, no nažalost jedan dio nas to ne želi. Od danas znamo da se korona virus počeo rapidno širiti. Našim ponašanjem pretvorit ćemo se u talijanski scenarij. Jeli to ono što želimo? Pokažite konačno odgovornost!”, poručio je Franković.