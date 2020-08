GORDAN LAUC TVRDI ‘Dobro je da se ljudi opuste, jer je moguće da će najesen biti puno gore’

Autor: Dnevno/ I.I.

Znanstvenik Gordan Lauc komentirao je epidemiološku situaciju u N1 Studiju uživo istaknuvši kako je sad važnija činjenica da je u Hrvatskoj mali broj bolesnih ljudi od rasta broja zaraženih.

“Želimo izbjeći preopterećenje zdravstvenih sustava. S današnjom razinom testiranih i potvrđenih još imamo stotinu i nešto hospitaliziranih, mali broj ljudi na respiratorima, nemamo velik broj bolesnih. Dok se to ne dogodi, Hrvatska nije ugrožena. S ovim brojem potvrđenih pozitivnih broj bolesnih se ne povećava, to je važno. Treba paziti da ne dođemo na 500 ili 1000 slučajeva, a hoće li ih biti 100 ili 200, to je više manje nebitno”, objasnio je Lauc za N1.

Dodaje da se tek mora vidjeti hoće li se doista na zimu pojaviti teži oblik bolesti te navodi primjer Melbourna gdje je trenutno zima, a smrtnost je bitno veća nego ovdje. “Ako nam ljudi počnu umirati i bolnice budu pune, onda ćemo morati imati strože mjere. Mislim da neće trebati zabrane, nego ljudi jednostavno neće ići na skijanje jer će znati da su ugroženi”.

Što se tiče cjepiva vjeruje da će biti široko dostupno i ne previše skupo. Neetično ponašanje će se penalizirati.

“To je premalo za zaštititi populaciju, ali je dobar prvi korak za barem riješiti ključne rizične skupine i radnike. Nije za očekivati da će se svi htjeti cijepiti”, odgovor je na pitanje je li milijun i pol doza cjepiva, za koliko se Hrvatska predbilježila, premalo. Dodao je da registraciju cjepiva prije treće faze testiranja smatra neodgovornom.

Smatra da proizvodna cijena nebi smijela biti viša od 5 do 10 eura, a na tražištu očekuje isto prihvatljivu cijenu . “Testiranje košta bitno više”.

Ne osuđuje ponašanje na godišnjim odmorima te ističe kako je dobro da se ljudi opuste jer je moguće da će najesen biti puno gore.

“Mislim da imamo velik problem psihologije u ovoj situaciji. Ljudi ne mogu preživjeti psihozu rata i straha koja traje predugo i nakon što su svi bili odgovorni u ožujku, za očekivati je da u situaciji kad ne vidite posljedice bolesti, da se ljudi opuste. Zbilja imamo mali broj bolesnih. Ako ljudi ne umiru, nemamo ozbiljan zdravstveni problem”.