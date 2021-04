GLAVNI EPIDEMIOLOG HZJZ-a: ’Do šestog mjeseca mogli bi skinuti maske’, objasnio i statistiku iza rečenog

Autor: M.V.

Premijer Andrej Plenković rekao je kako cjepivo više nije problem jer osigurani su milijuni doza cjepiva, no još uvijek nismo počeli cijepiti opću populaciju. Ipak, epidemiolog Bernard Kaić za HRT je otkrio kako se radi Akcijski plan cijepljenja, a razgovara se i o novim punktovima, cijepljenju po tvrtkama…

Iznenadio je potom značajnom rečenicom:

“Ja vjerujem da bi se do kraja šestog mjeseca trebale moći skinuti maske”, rekao je pa pojasnio da ako cijepimo 1.700.000 ljudi s dvije doze već samim time se strašno smanjuje mogućnost prijenosa infekcije. “Uz one koji su preboljeli i ljepše vrijeme koje manje pogoduje širenju virusa – vjerujem da bi stvarno mogli do šestog mjeseca skinuti maske. Samo do tada treba obaviti ovo što treba, cijepiti se i ne zaraziti se”, zaključio je.

Markotić sličnog stava

Prije nekoliko dana, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić istaknula je gotovo isto. Govorila je kako su maske “pale” prošle godine, a promjena s cijepljenjem govori vidi se i na primjeru Izraela.

Inače, još uvijek službeno nije objavljena preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) ili drugog službenog tijela o tome da ćemo nakon cijepljenja zaista i moći prestati nositi maske. Ipak, svaka država donosi epidemiološke mjere za sebe.