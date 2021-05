(FOTO/VIDEO) MIRIŠE NA STARO NORMALNO! U tijeku je prva pilot zabava bez distance, maski i epidemioloških mjera, evo kako sve izgleda

Autor: M.V.

U jednom zagrebačkom lokalu u tijeku je pilot projekt, odnosno prva pilot zabava bez epidemioloških mjera. Ista bi naime trebala utvrditi je li “novo normalno” moguće nakon cijepljenja jer svi prisutni cijepili su se dvije doze cjepiva, a nakon dugo vremena mogu uživati u hrani, piću, plesnom podiju, ali i druženju bez maski.

Osobe koje se nalaze na zabavi ne poznaju se međusobno, no organizatori su ih potaknuli, ali i učinili sve, kako bi se mogli ponašati onako kako su to činili prije same pandemije.

Medijima su se obratili organizatori pilot zabave, iz Nezavisne udruge ugostitelja koji tvrde kako je cilj projekta dokazati da su eventi sigurni te da mogu sigurno nastaviti raditi.

“Poznato je da su ugostitelji iznijeli veliki dio pandemije na svojim leđima, ovo večeras budi nam nadu i vjerujemo da će nam ovo samo odškrinuti vrata te da ćemo uskoro nastaviti raditi kao i prije pandemije”, rekli su.

Na pilot zabavi nalazi se od 50 do 70 uzvanika, a sam događaj počeo je oko 18 sati, a situaciju promatraju i epidemiolozi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dijana Mayer istaknula je kako je oko 30-ak osoba testirano brzim testovima i svi su negativni. Tvrdi kako ljude nakon zabave neće zatvoriti na sedam dana, oni će nastaviti živjeti kao do sad, a govori kako se nada da će svi i dalje biti negativni. “Svi ishodi su mogući. Očekujemo da će biti negativni, ali uvijek se mogu zaraziti. Virus je nepredvidiv, širi se različito i za dva tjedna možemo imati nove sojeve pa je nezahvalno davati prognozu”, rekla je.

Najavila je i pilot svadbu koja bi se trebala održati u subotu, a na kojoj će biti i do 120 sudionika. Bit će tu i sjedeća i stajaća mjesta, boravit će u zatvorenom. Tamo će pak dudjelovati i osobe koje su cijepljene, testirane ili preboljele covid-19, a one će se i sedam dana nakon svadbe testirati.