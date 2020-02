(FOTO) U Kini sumanuto bacali pse i mačke! Ulice pune strvina! OVO JE ISTINA O KORONA VIRUSU KOD LJUBIMACA!

Pogrešno interpretirana izjava doktorice iz Kine dodatno je uznemirila javnost, posebno vlasnike kućnih ljubimaca mačaka i pasa.

Naime, The Sun javlja kako su se pojavili izvještaji o tome da vlasnici ubijaju svoje ljubimce slijedeći lažne tvrdnje kako smrtonosni koronavirus može prijeći s životinja na čovjeka.

Fotografije ubijenih životinja, redom krvavih pasa i mačaka na ulicama, pojavile su se na društvenim mrežama.

Jedan pas je pronađen nakon što je bačen iz jednog stana u gradu Tianjin u provinciji Hebei, u kojoj je Wuhan, iz kojeg je virus krenuo. I pet mačaka je navodno bačeno u Shanghaiju.

After a Chinese professional claimed that dogs and cats, as mammals, might be infected by #coronavirus as well, some Chinese people interpreted it as “pets could spread the virus”, and started killing their pets by throwing them from buildings.#WuhanPneumonia #China pic.twitter.com/1Oabk8rgli — chingsquirrel🐿🍁😷 (@hongkongching1) January 30, 2020

Panicking pet owners are reportedly throwing cats and dogs out of towerblocks following bogus claims deadly coronavirus can be passed on by animals.#China

📸 pic.twitter.com/x7rMzuYDWH — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 1, 2020

Ovi incidenti su se počeli događati nakon što je doktorica na kineskoj državnoj televiziji rekla da ako ljubimci dođu u kontakt sa sumnjivim pacijentom, trebaju ići u karantetnu. No, lokalni mediji su pogrešno interpretirali i tako naveli da mačke i psi mogu širiti korona virus.

Previously, people in #China believed in rumours & bought cats to fight #WuhanCoronavirus But, after news suggested pets spread the virus, a Shanghai adoption centre said # of abandoned pets skyrocketed & some even threw their cats out of windows#Wuhan #nCoV2020 pic.twitter.com/7NK75Bb2So — Real Hong Kong News (@RealHKNews) January 30, 2020

Portparol organizacije PETA Asia za Kinu, Keith Guo, je kazao da se nada kako će policija što prije pronaći „hladnokrvne vlasnike“ jadnih životinja.

No, Daily Mail prenosi da su vlasti širom Kine naredile stanovnicima da prestanu držati ljubimce ili riskiraju da ih se uništi.

Svjetska zdravstvena organizacija pak tvrdi da nije vidjela nijedan dokaz da se virus širi na mačke ili pse, navodi Daily Mail.

Korona virus – što, kako zašto?

Jedna od naših najpoznatijih ‘psećih blogerica’ mag.arheol. Rujana Jeger, urednica/autorica/novinarka/arheologinja na svojoj je stranici rujanajeger.com objavila tekst dr.vet.med. Mirka Ćelića koji govori upravo o korona virusu kod životinja. Prenosimo ga u nastavku:

U našoj je široj regiji u populaciji pasa poprilično rasprostranjen korona (lat.Corona) virus, koji je i inače prisutan u cijelom svijetu.

Ovaj virus dovodi do dosta jakog upalnog procesa u crijevima koji se u struci naziva enteritis. Simptomi su gotovo isti kao kod infekcije parvovirusom a manifestuju se kroz tečan, obilan proliv koji je često pomješan sa krvlju i veoma neprijatnog mirisa. Sklonost infekciji ovim virusom imaju psi svih rasa i uzrasta bez izuzetaka.

Infekcija korona virusom u većini slučajeva ne dovodi do ozbiljnijih komplikacija ukoliko se uključi terapija. Ali naročito je opasna, a na našim prostorima dosta česta kombinovana infekcija korona i parvovirusom. U ovom slučaju se kod štenadi bilježi velika smrtnost i pored uključene terapije.

SIMPTOMI:

Pored gastrointestinalnih simptoma (proliv&povraćanje), korona virus može da se manifestuje kroz respiratorne simptome, poremećaje centralnog nervnog sistema, upale trbušne ovojnice – peritonitis, kao i promjene na unutrašnjim organima. Zato kod svih pasa sa hroničnim prolivastim stolicama uvijek treba uraditi dijagnostiku na korona virus.

Infekcija kod određenog broja pasa može proći neopaženo i bez pojave simptoma. Kod ovog oblika se kroz izmet virus obično širi u okolinu između 3 i 14 dana, a njegovo preživljavanje u spoljašnjoj sredini ovisi o različitim faktorima. Primjera radi, toplota i sunčeva svjetlost negativno utiču na virus dok su hladnoća i visoka vlažnost zraka faktori koji pozitivno utiču na ovaj virus. Imunitet koji psi steknu kroz infekciju nije dovoljan da bi zaštitio psa od reinfekcije a zdravi se psi inficiraju prilikom kontakta sa izmetom (koji bi svakako trebalo skupljati), kao i prilikom direktnog kontakta sa bolesnim psima.

Virus se gotovo uvijek prenese oralnim kontaktom, zatim neoštećen prolazi kroz želudac i zahvata crijevne resice gornje 2/3 tankih, a manjim dijelom i debelog crijeva. Veoma se brzo razmnožava u epitelnim ćelijama crijevnih resica, što ubrzo dolazi do njihovog propadanja. Zbog toga dolazi do poremećaja u varenju i resorpciji hranjivih materija što je manifestno kroz povraćanje i prolive. Kod manje štenadi često dolazi do ozbiljne dehidratacije. Tjelesna temperatura u većini slučajeva nije povišena ili je sasvim neznatno viša od normalne. Jaku infekciju ovim virusom je veoma teško razlikovati od infekcije parvovirusom, ali značajka koja može uputiti na razliku je leukopenia koja se kroz hematološku pretragu ne javlja kod korona virusa.

U daljem toku infekcije novostvorena antitjela će onesposobljavati dalje dejstvo virusa, a nakon otprilike sedam dana počinje obnova crijevnih resica i dolazi do stabilizacije procesa varenja i resorpcije.

TERAPIJA:

Zbog oštećenja sluznice crijeva virusom prije ili kasnije će se javiti i sekundarne bakterijske infekcije zbog čega je neophodno uključiti antibiotsku terapiju.

Terapija je obično ograničena na davanje fluida i antibiotika zbog sekundarnih bakterijskih infekcija, ukoliko je bolest jače izražena.

Pse koji su izloženu povećanom riziku od infekcije (štenad, uzgojne ženke, psi koji su u kontaktu sa većim brojem drugih pasa oni izloženi stresu) treba pravovremeno vakcinisati. Vakcina se obično daje oko šeste sedmice života sama (monovalentna) ili polivalentna zajedno sa drugim komponentama (štenećak, parvo, parainfluenca, leptospiroza).

Vakcina koja se daje zbog korona virusa nije na listi tzv. ključnih vakcina – zato za nju kažemo da je „non-core“ vakcina. Njeno davanje ovisi o epizotiološkoj situaciji u okruženju u kojem pas živi, pa se u takvim slučajevima revakciniše svake 2 godine.

Ukratko – postoje razni uzročnici proliva, pa je stoga nekada potrebno analizirati krv i stolicu kako bi se saznalo šta je tačno posrijedi. Nije dobro čekati da dođe do dehidracije, pogotovo ako je pas jako mlad ili stariji/slabijeg imuniteta.