FARMACEUTSKE TVRTKE TRAŽE HITNO ODOBRENJE CJEPIVA PROTIV KORONAVIRUSA: Hoće li ono biti i besplatno?

Autor: Hina/Andrej Jelušić

Moderna i Pfizer-BioNTech u tijesnoj su utrci za korištenje njihovih cjepiva protiv covida-19 u Europi, nakon što su obje kompanije u utorak od Europske unije zatražile za hitno odobrenje.

Prijave Europskoj agenciji za lijekove (EMA) došle su dan nakon što je Moderna zatražila hitnu upotrebu svoga cjepiva u SAD-u i više od tjedan dana nakon što su isto učinili Pfizer i BioNTech.

Američka farmaceutska kompanija Pfizer i njezin njemački partner BioNTech rekli su da bi se njihovo cjepivo moglo početi koristiti Europskoj uniji već ovaj mjesec.

“Možemo početi s dostavom u roku nekoliko sati (nakon odobrenja)”, rekao je Sierk Poetting, voditelj poslovanja u BioNTechu. “Stvaramo zalihe. I sve što imamo može biti distribuirano za nekoliko sati.”

EMA je, međutim, odužila stvar rekavši da će najkasnije 29. prosinca ocijeniti Pfizerovo cjepivo, a do 12. siječnja cjepivo Moderne, no rok se može promijeniti. Europska komisija, izvršno tijelo Europske unije, najavila je da će konačno odobriti primjenu cjepiva nakon što to najprije učini EMA.

Učinkovita imunizacija glavno je oružje protiv pandemije koja je odnijela više od 1.4 milijuna života i opustošila ekonomije diljem svijeta. Na volonterima se trenutno trestira oko 50 potencijalnih.

I američka biotehnološka kompanija Moderna i Pfizer-BioNTech objavile su izvještaje o tome da je njihovo cjepivo efikasno 90 posto, što je neočekivano visoka stopa.

Cjepivo protiv covida-19 kao javno dobro, besplatno i dostupno svima cilj je europske građanske inicijative pokrenute u ponedjeljak, čiji se organizatori nadaju da će prikupiti više od milijun potpisa kako bi Europska komisija otvorila raspravu o tom prijedlogu.

Peticija, čije je potpisivanje pokrenulo desetak europskih građana, dobila je u Francuskoj potporu koalicije nekoliko desetaka udruga, nevladinih organizacija, sindikata i stranaka.