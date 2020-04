Evo što su znanstvenici utvrdili o infekciji i tijeku COVIDA-19 kod zaraženih osoba

Autor: Dnevno

Dosad se u Hrvatskoj od Covida-19 oporavilo 473 pacijenata. Ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare Stožera civilne zaštite prekjučer je istaknuo kako su naši kriteriji oko oporavka oboljelih od Covida-19 nešto stroži nego u drugim europskim zemljama, jer je struka oko toga zauzela oprezniji stav.

“Imamo dobar postotak oporavljenih i možemo biti zadovoljni s obzirom na to da nema ni puna dva mjeseca od pojave prvih bolesnika”, ocijenila je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu.

“Broj oporavljenih će rasti jer je kod većine bolest bila blažeg i srednjeg intenziteta. S obzirom na to da imamo strože kriterije, mogli smo dosad imati i veći postotak oporavljenih, ali i s ovim možemo biti zadovoljni” – dodala je prof. Markotić.

Prema našim smjernicama pacijenti se mogu smatrati oporavljenima kada nemaju simptome bolesti, a otpušta ih se iz bolnice kada se bris nazofarinksa (nosni dio ždrijela) i ždrijela pokaže negativnim u dva uzastopna ispitivanja unutra 48 sati.

Otpušteni pacijenti još moraju biti 14 dana u samoizolaciji. Usporedbe radi, u Njemačkoj i Austriji pacijente se otpušta s bolničkog liječenja već nakon prvog negativnog testa, prenosi Jutarnji list.

U ranim tjednima krize izazvane Covidom-19, malo se znalo o širokom rasponu mogućih simptoma i tipičnom razvoju bolesti. Sada znamo da je najčešći oblik zaraze kapljičnim putem te da virus SARS-CoV-2 uglavnom ulazi kroz usta, nos ili oči.

Inkubacija, odnosno period do pojave prvih simptoma traje od dva do 14 dana, u prosjeku pet-šest dana. No, poznate su i rijetke iznimke u kojima je inkubacija trajala i do tri tjedna.

Još nije poznato koliko rano počinje zarazno razdoblje tijekom inkubacije, ali smatra se da inficirana osoba počinje “otpuštati virus” u okolinu dva do tri dana prije pojave prvih simptoma. Prema jednoj maloj studiji objavljenoj u časopisu Nature, pacijenti s blagim oblikom Covida-19 su najzarazniji oko petog dana od izbijanja simptoma.

Oni s teškim oblikom su najopasniji za okolinu oko 10. dana od pojave simptoma.

Kod pacijenata koji imaju simptome najčešći su visoka temperatura, suhi kašalj, umor, kratkoća daha te rjeđe proljev i povraćanje. Sve češće ljudi s blagim oblikom bolesti ističu kao simptome i gubitak okusa i mirisa.

Oko 80 posto dijagnosticiranih slučajeva Covida-19 ima samo blage do umjerene simptome.

U blagim slučajevima, nakon kraćeg inkubacijskog perioda, oporavak traje oko dva tjedna. U težim slučajevima, liječenje traje više tjedana, a u kritičnim završava smrtnim ishodom.

“Bolest se može razvijati u fazama. Pacijent može doći s blagim ili umjerenim simptomima, a onda petog do devetog dana, to stvarno može eksplodirati. Ta eksplozija se događa kod ljudi koji su predodređeni za razvoj teškog oblika bolesti” – pojasnio je za portal Medium dr. Robert Salata, profesor medicine, epidemiologije i međunarodnog zdravstva Case Western Reserve Universityja u Clevelandu.

Iako znanstvenici još ne znaju pouzdano koje će osobe razviti teži oblik Covida-19, izvjesno je da su pacijenti s dijabetesom, kroničnim srčanim i respiratornim tegobama izloženi većem riziku. Nadalje, novija istraživanja ukazuju na to da bi jedan od ključeva u razvoju težeg oblika bolesti moglo biti virusno opterećenje, odnosno količina koronavirusa koja je ušla u organizam neke osobe.

“U većini slučajeva test brisa pacijenta sedam dana nakon pojave prvih simptoma je pozitivan. Deset dana nakon izbijanja simptoma test je često negativan. No, zabilježeni su slučajevi ljudi čiji je test bio pozitivan čak 37 dana nakon pojave prvih simptoma” – istaknuo je prof. Salata.

Kod oko 50 posto pacijenata s blagim slučajevima Covida-19 testovi su pokazivali prisustvo koronavirusa čak osam dana nakon što su svi simptomi bolesti nestali, pokazalo je istraživanje objavljeno u American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

“Vidjeli smo i slučajeve pacijenata koji su bili negativni na testiranju, ali su i dalje imali simptome bolesti, poput kašlja. Pretpostavka je da takve osobe ipak nisu više zarazne, ali to ne možemo govoriti sa sigurnošću” – zaključio je Salata.