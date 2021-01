EUROPA NA IGLAMA ZBOG CIJEPIVA: Dok EU prijeti farmaceutskim divovima, jedna europska zemlja već je uvela ‘covid’ putovnice

Autor: Andrej Jelušić / Hina

Europska unija je pozvala farmaceutske tvrtke da se drže dane riječi glede isporuke cjepiva protiv koronavirusa nastavno na kašnjenja i smanjenja isporuka.

Svijet, željan obnove gospodarstva i putovanja, pozdravio je izuzetno brzi razvoj cjepiva kao najbolju priliku za zaustavljanje pandemije koja je odnijela više od 2,1 milijuna života. Međutim, cijepljenje u EU sporo se odvija u usporedbi s nekim drugi zemljama i nailazi na probleme, posebice vezano uz zastoj u lancu opskrbe.

AstraZeneca, koja je razvila svoje cjepivo zajedno sa Sveučilištem u Oxfordu, rekla je Europskoj uniji da ne može ispuniti dogovorene ciljeve isporuke do kraja ožujka. Pfizer je priopćio da će doći do privremenog usporavanja opskrbe od kraja siječnja do početka veljače.

“Europa je uložila milijarde kako bi pomogla razviti prva svjetska cjepiva protiv covida-19, kako bi stvorila istinsko globalno zajedničko dobro”, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na virtualnom sastanku Svjetskog gospodarskog foruma (WEF).

“A sada ih tvrtke moraju isporučiti. One moraju poštovati svoje obveze”, dodala je.









Zemlje članice EU-a mogle bi izvesti AstraZenecu pred sud zbog kršenja ugovora o opskrbi ako ne bude poštovala plan isporuke, rekao je šef latvijske diplomacije Edgars Rinkevics.

Njemački ministar zdravstva Jens Spahn podržao je prijedloge EU-a o uvođenju ograničenja na izvoz cjepiva protiv covida-19, izjavivši da Europa treba imati svoj “pravedni udio”. Angela Merkel je u srijedu pozvala na “ravnomjernu” raspodjelu cjepiva u svijetu u borbi s pandemijom covida-19 dok među zemljama raste konkurencija zbog smanjene ponude farmaceutskih laboratorija.

AstraZeneca ponudila je EU-u isporuku u veljači, ali nije razjasnila moguće preusmjeravanje doza iz Britanije, rekli su Reutersu dužnosnici EU-a u utorak. Bilo kakav potez u svrhu ograničavanja izvoza u Britaniju, koja je nedavno izašla iz EU-a, ugrozio bi cilj o imunizaciji najosjetljivijih skupina do sredine veljače, rekao je čelnik Nacionalne zdravstvene službe (NHS) Engleske Simon Stevens.









Švedska je privremeno obustavila plaćanje Pfizeru za cjepivo i traži razjašnjenje glede količine dostupnih doza u svakoj bočici, izvijestio je u utorak dnevnik Dagens Nyheter. Švedska želi znati broj doza koje joj dolaze na naplatu, nakon što joj je Pfizer obračunao šest doza u svakoj bočici umjesto dogovorenih pet, pišu novine.

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus prošli je tjedan nazvao nejednaki pristup cjepivu “katastrofalnim moralnim slomom”, pozvavši države i proizvođače na pravedniju raspodjelu cjepiva diljem svijeta.

Europska komisija objavila je u utorak da mehanizam koji će predložiti do kraja ovoga tjedna treba pridonijeti transparentnosti izvoza cjepiva iz EU-a i tu nije riječ o zabrani ili ograničavanju toga izvoza.

“Ne planiramo uvesti zabranu ili ograničavanje izvoza”, izjavio je u utorak izvršni potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis. I glasnogovornik Komisije Eric Mamer potvrdio je da tu nije riječ o zabrani izvoza, nego o tome da se želi znati koje se količine cjepiva izvoze i kamo.









U Komisiji kažu da se ideja o uspostavi takvog mehanizma temelji na činjenici da je EU platila “velike iznose za razvoj cjepiva i proizvodnih kapaciteta kako bi osigurala da dovoljan broj doza za građane Unije i izvan nje”.

Francuska multinacionalna farmaceutska tvrtka Sanofi od srpnja će početi s punjenjem i pakiranjem milijuna doza Pfizerovog cjepiva protiv covida-19 kako bi pomogla u zadovoljavanju velike potražnje za cjepivom tog američkog proizvođača lijekova. Francuska će tvrtka nastojati ove godine isporučiti više od 100 milijuna doza iz svoje tvornice u Frankfurtu, rekao je u utorak izvršni direktor Paul Hudson za novine Le Figaro.

Prošli su mjesec Sanofi i britanski GlaxoSmithKline izvijestili da je cjepivo protiv covida-19, koje zajednički razvijaju, pokazalo nedovoljan imunološki odgovor kod starijih ljudi i tako odgodili njegovo puštanje na tržište do kraja ove godine. Tvrtka je od tada pod pritiskom da smisli način kako pomoći drugim proizvođačima lijekova koji isporučuju cjepivo dok se pandemija ponovno intenzivira u Europi i ostatku svijeta.

Tvrtka Johnson & Johnson idući tjedan očekuje rezultate kliničkih ispitivanja svoga cjepiva, objavio je u utorak financijski direktor te američke farmaceutske tvrtke čije je cjepivo naručila i Hrvatska. Za tjedan dana će u SAD-u zatražiti izvanredno odobrenje za svoje cjepivo koje se daje u jednoj dozi i vjerojatno postati treće odobreno cjepivo u Americi.

Johnson & Johnson se obavezao isporučiti SAD-u 100 milijuna doza do kraja lipnja i EU-u oko 200 milijuna doza do kraja godine. Hrvatska je od tog proizvođača naručila 900 tisuća doza. U Europu bi cjepivo trebalo početi stizati u travnju. Američka multinacionalna tvrtka obećala je i 200 milijuna doza za države u razvoju u drugoj polovici godine.

S druge strane, Rusija će u veljači početi masovnu proizvodnju svog drugog cjepiva protiv covida-19, rekao je u utorak premijer Mihail Mišustin pošto je zemlja prošlog tjedna počela kampanju masovnog cijepljenja.

“Idućeg mjeseca počinjemo masovnu proizvodnju cjepiva EpiVaCorona”, rekao je Mišustin na sastanku koji je prenosila televizija, dodajući da je ruska vlada za tu namjenu izdvojila oko 21,8 milijuna eura. Ovo je drugo cjepivo ruske proizvodnje protiv covida-19 koji je do danas pokosio više od 2 milijuna ljudi u svijetu.

Ovo cjepivo koje je u listopadu registrirano u Rusiji, razvio je laboratorij Vektor u Novosibirsku, u zapadnom Sibiru. Taj je laboratorij u sovjetsko doba u tajnosti istraživao o biološkom oružju i čuva uzorke različitih virusa, od boginja do ebole.

Za one koji se stignu cijepiti stiže vijest s Islanda koji je počeo izdavati prve potvrde o cijepljenju radi lakšeg putovanja onih koji su se zaštitili od covida-19, objavile su u utorak tamošnje vlasti. Oko 4,8 tisuća ljudi je na Islandu primilo dvije doze cjepiva protiv covida-19 i dobilo potvrdu na platformi dostupnoj na internetu od prošlog četvrtka, rekla je za agenciju France Presse islandska ministrica zdravlja.

Istaknula je da je cilj ponovno omogućiti cirkulaciju stanovnika između država, no islandska potvrda zasad vrijedi samo u toj otočnoj državi. Island planira primati državljane EU-a koje će pokrenuti takav mehanizam ili preuzeti onaj koji će uspostaviti Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Rasprava o tzv. covid putovnicama koje olakšavaju putovanje trenutno je tema rasprave unutar EU-a, no daleko je od konsenzusa. Države poput Grčke zagovaraju takvo rješenje da spase svoj turistički sektor, no zemlje poput Francuske i Njemačke smatraju tu raspravu preuranjenom.