EPIDEMIOLOG KAIĆ OTKRIO KADA BI MOGLI ZNATI JE LI SMRT POVEZANA S CIJEPLJENJEM: ‘Postoje i oni koji se ne bi trebali cijepiti tim cjepivom’

Autor: Andrej Jelušić

Epidemiolog Bernard Kaić gostovao je na RTL-u Danas gdje je komentirao trenutnu epidemiološku situaciju, ali i cjepivo AstraZenecu na koje mnogi sumnjaju.

Kaić je objasnio da nećemo tako skoro znati da je smrt 91-godišnjakinje povezana s cijepljenjem.

“Koliko god imamo medicinske dokumentaciju, nećemo moći sto posto reći da cijepljenje nije povezano s razvojem tromboze. Da bi bili sigurni, moramo imati velike i kvalitetne studije i one za sada ne postoje, ali sigurno će se raditi”, rekao je.

Dodao je kako nisu još dobili svu dokumentaciju.

“Stigla je samo potvrda mrtvozornika, ali ne znamo je li obdukcija rađena. Čak i kada obdukcijski nalaz dođe, on potvrdi ono što potvrdi i mrtvozornik, da je gospođa umrla od embolije pluća tako da nam neće puno pomoći u ocijeni povezanosti. Ocjena je takva da se uzročno- posljedična povezanost za sada ne može ocijeniti”, pojasnio je Kaić.









Nada se da Hrvatska neće, poput nekih drugih europskih zemalja prekinuti cijepljenje AstraZenecom jer bi to moglo imati posljedice.

“Moralo bi se pokazati da je odnos rizika i koristi nepovoljan. Moralo bi se dokazati, primjerice, da poremećaj koagulacije bude uzrokovan puno više nego što je očekivano u općoj populaciji. Ako se gleda neka uobičajena učestalost, gledajući samo za plućnu emboliju, jedan do dva tjedno na sto tisuća je očekivana učestalost neovisno o cijepljenju. Dakle više od jedan do dva na 100.000 doza cjepiva tjedno bi bio znak za uzbunu, ali već taj znak imamo i sad taj signal treba razjasniti, a to nije razlog da odmah povlačimo cjepivo”, objasnio je Kaić.

“Iako možda postoje dokazi da cjepivo povećava rizik od poremećaja ugrušavanja, pitanje je li bi to odmah bio znak da cjepivo više nema povoljan odnos koristi i rizika. Ako uzmete u obzir da je u Hrvatskoj 300.000 cijepljenih. Mi smo na sva cjepiva imali do sada prijavljeno tri tromboze na s tri cjepiva i prijave krvarenja, a na 250.000 doza oboljelih od Covida je umrlo 5600 ljudi, a znanstveni članci kažu da je 90 posto smrti od Covida uzrokovano mikrotrombozama u plućima. Neko manje povećanje rizika od tromboze od strane cjepiva zapravo još uvijek je usporedivo manji rizik od Covida”, dodao je Kaić.









Boji se da će se ljudi nastaviti bojati cijepiti AstraZenecom zbog povlačenja cjepiva u drugim zemljama.

“Na red će doći tek kad se predomisle ili tek kad bude dostupno drugog cjepiva dovoljno”, kazao je Kaić.

Objasnio je kako postoje i osobe koje se u ovom trenutku nikako ne bi trebale cijepiti AstraZenecom.

“To su ljudi koji su alergični na sastojke cjepiva i ljudi koji su imali neke teške nuspojave, čak i ako nema direktne povezanosti tih nuspojava sa cjepivom”, rekao je Kaić.









Što se tiče ruskog cjepiva kaže kako ono ovisi o puno toga, prvenstveno kada bi ga mogli dobiti.

“Mi smo ugovorili već za pet milijuna ljudi cjepivo, ali ono ne dolazi. Doći će na jesen i zimu i tada ćemo ga stvarno imati puno. Ta interventna bi trebala jako brzo doći jer to onda ne bi imalo smisla. Za kinesko cjepivo je još potrebna i dokumentacija, za rusko cjepivo je već objavljeno”, rekao je Kaić.