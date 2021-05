Drugi čovjek zarazne otkrio nove stvari oko cijepljenja

Autor: Maja Štefanac

Kada se govori o cjepivima ljudi su vrlo skeptični, a mnogi se i pitaju trebaju li se cijepiti ako su preboljeli Covid. Na ova pitanja za Dnevnik Nove Tv odgovorio je zamjenik ravnatelja Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, dr. Zoran Barušić.

Kako je rekao, preporuke o neprimanju druge doze cjepiva nakon preboljene korone su nove. “Nove preporuke utemeljene su na najnovijim znanstvenim spoznajama. Ne znači da se iste neće revidirati u neko dogledno vrijeme”, rekao je Barušić.

Nove preporuke

Prema novim preporukama, svi oni koji su preboljeli Covid i za to imaju dokaz, primit će samo jednu dozu cjepiva, neovisno o vrsti, ali pod uvjetom da je prime u periodu od tri do šest mjeseci nakon preboljenja. Ukoliko prođe više od pola godine, trebali dobiti obje doze cjepiva. Na pitanje što je s onima koji su se cijepili, pa se ipak zarazili, Barušić kaže: Ako govorimo o trećem valu, ono sve što je prethodilo nakon početka procesu cijepljenja u Republici Hrvatskoj, bilo je bolesnika koji su primljeni u Kliniku, a primili su jednu dozu cjepiva. Radilo se o bolesnicima koji su imali blažu kliničku sliku, nitko od njih nije završio s potrebnom intenzivnijeg liječenja, nitko nije završio na respiratoru” te dodaje kako do sada nisu u bolnici imali bolesnika koji ej primio dvije doze cjepiva.

Što će tiče straha kod cijepljenja, koji je najviše izražen kod žena (trudnica), drugi čovjek Zarazne napominje kako trebamo vjerovati struci, a ne se voditi društvenim mrežama na kojima možemo pročitati svakojake priče.

“U ovom trenutku se zna da ako gledamo u odnosu na plodnost, nisu dokazani ili su, bolje rečeno, nepoznati bilo kakvi izravni ili neizravni učinci cijepljenja na bilo koji dio reproduktivnog ciklusa”, objasnio je.

Sve češće obolijevaju djeca

S obzirom da se u zadnje vrijeme povećao broj oboljelih, obolijeva i dječja populacija, no riječ je o blažim kliničkim slikama.

“Svjedoci smo da povremeno imamo djece različite dobi koja se moraju hospitalizirati bilo zbog simptoma akutnog COVID-a i potrebom za terapijom kisikom”, rekao je Barušić i dodao kako se srećom rijetko događa situacije gdje djeca imaju multiinflamatornim post COVID sindromom.