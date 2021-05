DRAGAN PRIMORAC: ‘Idemo prema komfor zoni, osjećat ćemo se sigurno i nema razloga za paniku’

Autor: S.P.

Hrvatski liječnik, sveučilišni profesor, pedijatar, subspecijalist medicinske genetike, ekspert iz forenzične genetike, stalni sudski vještak i znanstvenik Dragan Primorac komentirao je situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj.

Usporedio je našu situaciju, sa situacijom na Sejšelima, gdje se, usprkos velikom broju cijepljenih, koronavirus širi, objavio je RTL Direkt.

“Znači, to je populacija od 100 tisuća ljudi. Negdje je 60 tisuća ljudi cijepljeno i unutar toga je njih 60 posto cijepljeno Sinopharmom, za koji kažu da je uspješnost rezultata cijepljenja oko 70 posto”, rekao je Primorac.

Kinesko cjepivo ima “relativno nisku uspješnost”

Govorio je o kineskom cjepivu za što je naglasio kako “ima relativno nisku uspješnost”.

“Postoci Sinovaca su još lošiji. Ono je bilo negdje na oko 50 posto, s tim da gledate Food and Drug Administration (FDA). Amerikanci kažu da je cjepivo ipak učinkovito ako je iznad 50 posto učinkovitosti. Dosta konfuzije ima u tim podacima. Međutim, 80 posto onih koji su cijepljeni praktički nisu dobili težu kliničku sliku i nisu hospitalizirani. Mi nikad ne možemo ni znati kakva je snaga i učinkovitost našeg imunosnog sustava, čak i ako nemate prisutna niti protutijela u vašoj cirkulaciji, vi ne znate jeste li razvili takozvanu staničnu imunost. Zbog toga nedavno objavljen rad u Scienceu vrlo jasno kaže da razina protutijela u vašoj krvi nije znak snage vašeg imunosnog sustava u odnosu na SARS-CoV-2 virus. Tako da još dosta tih nepoznanica stoji, ali ja mislim da će situacija na Sejšelima vrlo brzo biti pod kontrolom”, istaknuo je Primorac.

Osvrnuo se na situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj.

“Ako pogledamo da je dvaput cijepljeno, neki kažu, oko 340 tisuća ljudi, to su zadnji podaci iz Ministarstva zdravstva, onda je potpuno jasno, uzmete li u obzir procijepljenu populaciju i one koji su preboljeli koronavirus, da ćemo mi sigurno doći do sredine ljeta ili kasnije zapravo u jednu situaciju gdje će se Hrvatska osjećati vrlo komforno i neće biti razloga ni za kakvu paniku”, rekao je Primorac.

Nema razloga za strah od indijskog soja

Dodao je kako nema razloga za strah od indijskog soja jer sada “puno više znamo o virusu nego što smo znali ranije”.









Spomenuo je podatke iz studije objavljene u New England Neuro Medicineu, da je 75 posto manja šansa da osoba koja je cijepljena može doći u poziciju da dobije Covid-19 od tog soja što je vrlo ohrabrujuće.

“Dakle, možemo zaključiti da cjepivo štiti”, istaknuo je.

“Ohrabrujuće je i ono što znamo iz različitih studija, pogotovo iz Južnoafričke Republike. Naime, u jednoj se fazi primijetilo da ako usporedite standard i onaj prvi soj, da se antitijela koja su protiv njega razvijena ne vežu toliko na novi soj virusa, ali i dalje se vežu i i dalje su učinkovita, stoga je i manji broj ljudi dobio težu kliničku sliku”, zaključio je Primorac.