DOKTOR NAGRAĐEN ZA NAJZAPAŽENIJE STRUČNO OSTVARENJE: ’Škole jesu dosta veliki izvor zaraze’

Hrvatska liječnička komora prestižnu nagradu za najzapaženije stručno ostvarenje u 2020. dodijelila je doktoru Marku Kutleši s Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Gostujući u RTL-u Danas, doktor tvrdi kako nije znao ni da je nominiran, no ističe, ova nagrada struka dakako da mu znači.

Ističe i kako je ovu godinu obilježila pandemija, a nada se da iduću pak neće. “Mi smo 2009. imali pandemiju ali ova godina jedna od težih, najstresnije je kada ne uspijete vratiti najbliže njihovim obiteljima”, rekao je.

O tome u kojoj smo fazi pandemije, govori, teško je zaključiti, ali svakog dana naučimo više o samom virusu.

Koliko ste vi kao stručnjak, a onda i cijelo društvo – koliko smo naučili u borbi s koronom?

“Naučili smo dosta i učimo svaki dan. No mene više zanima što ćemo mi naučiti kao ljudi. Vidimo da je ovaj virus poštedio djecu, ali je jako važna ta međugeneracijska solidarnost, da čuvamo naše starije, bake i djedove, ne bih voli da su moja djeca odrasla bez njih i važno je očuvati našu stariju populaciju”, tvrdi.

Upitan o učinkovitosti mjera, ali i o povratku u škole, dotiče se osobnog primjera.

“Sigurno da su manje zahvaljujući mjerama, ako spriječite kontakte i virus će se manje širiti. A što se tiče škole i to prve ruke znam, moja najstarija kćer imala je koronu i puno djece je imalo simptome, a da nisu ni testirani tako da škole jesu dosta veliki izvor zaraze. No to je dvosjekli mač, treba djeci pružiti normalno školovanje ali uskladiti mjere s njihovim potrebama”, rekao je.

U vrijeme epidemije svinjske gripe, životi su se spašavali umjetnim plućima ECMO, vantjelesnom oksigenacijom krvi, a tu metodu i sada koriste.

“I u ovom slučaju je koristimo, mi smo referentni centar za tu terapiju, i ona je uspješna u određenom postotku slučajeva ali tu nema lijeka, ali tu kupujemo vrijeme dok se pluća sama oporave, a stariji bolesnici to neće preživjeti, imali smo i uspješnih priča, ali ne uvijek. Jučer smo tako uspjeli skinuti jednu pacijenticu, a još imamo petero”, zaključuje.

Upitan o mogućim budućim virusima i pandemijama, tvrdi, teško je predviđati, no uvijek možemo postupiti bolje.

“WHO stalno govori da postoji ta bolest X, taj neki virus koji može napraviti novu pandemiju, a koji će biti sljedeći teško je reći. No preporučavam i ističem važnost ulaganja u antivirusne lijekove kojih nema dovoljno”, tvrdi.