Diljem Europe strože mjere uoči blagdana, ovako će izgledati Božić i Nova godina

Odgovor europskih država na pandemiju koronavirusa varira od zemlje do zemlje, ovisno o brojkama zaraženih.

Neke su ukinule ranije restrikcije, no samo da bi ih ponovno uvele i dodatno postrožile, a sve kako bi spriječile širenje koronavirusa za vrijeme Božića i Nove godine. Francuska

Francuska je 15. prosinca popustila mjere u sklopu novog lockdowna koji traje od listopada. Građani više ne trebaju imati propusnice, ali ugostiteljski objekti, kazališta, kina i skijališta ostaju zatvoreni. Uskoro na snagu stupa odluka o policijskom satu od 20 do šest sati ujutro te će vrijediti na Badnjak, ali ne i za doček Nove godine. Nove mjere trajat će sigurno do 20. siječnja te će škole i vrtići biti otvoreni, dok će sveučilišta ostati zatvorena najranije do veljače.

Njemačka

Novo zatvaranje počelo je danas u Njemačkoj te će trajati sve do 10. siječnja. Sve će biti zatvoreno osim trgovine koje su prijeko potrebne. Na privatnim okupljanjima može biti maksimalno petero ljudi iz dvaju različitih domaćinstava. Iznimka će biti dopuštena od 24. do 26. prosinca, tad će se omogućiti bližoj obitelji da zajedno proslavi Božić.

Grčka

Policijski sat, propusnice i nastava na daljinu svakodnevica su stanovnicima Grčke, gdje lockdown traje sve do sedmog siječnja. Zatvorene su trgovine i škole te ako netko želi napustiti dom, mora na vladin broj poslati poruku u kojoj će navesti razlog putovanja i osobne podatke. Knjižnicama i frizerima dopušten je rad samo uoči Božića te će se od 18. prosinca karantena za one koji dolaze u Grčku smanjiti s deset na tri dana. No svejedno će trebati negativan test na koronavirus.

Italija

Jedna od najpogođenijih zemalja, Italija, novo je zatvaranje države uvela po zonama – crvena, narančasta i žuta zona. Zabranjeno je putovanje između općina od 21. prosinca sve do 6. siječnja te se ne smije napuštati dom na Božić, Sv. Stjepana i Novu godinu, osim za hitne slučajeve, odlazak na posao ili zbog zdravstvenog stanja. Također, na snazi je policijski sat od 22 do 5 sati. U crvenoj zoni su regije koje su naviše pogođene te su zatvorene trgovine, restorani i barovi, kao i frizeri i saloni za uljepšavanje. Naravno, trgovine hranom, ljekarne i tvornice ostaju otvorene. U narančastoj zoni ugostiteljski objekti ostaju zatvoreni, ali frizeri i saloni za uljepšavanje mogu raditi. U cijeloj zemlji zatvoreni su bazeni, teretane, kina, kazališta i muzeji, no u žutoj zoni restorani i barovi mogu raditi do 18 sati.

Španjolska

Nove epidemiološke mjere nisu zaobišle ni Španjolsku, koja od 23. prosinca do 6. siječnja dopušta putovanja između općina samo zbog obiteljskih i prijateljskih druženja. Druženja za Badnjak, Božić, Silvestrovo i Novu godinu bit će ograničena na najviše 10 ljudi, uključujući djecu od šest godina nadalje. Niti Španjolska nije zakinuta policijskim satom koji traje od 23 do 6 sati te je planiran sve do početka svibnja 2021. godine. Građani u tom rasponu mogu otići na posao, po lijekove ili brinuti se za starije ili djecu.

Belgija

Belgijska vlast donijela je odluku da u goste može doći samo jedna osoba, samo ako je navedena kao ”bliski kontakt”. Na Badnjak i Božić to će se pravilo modificirati te će u goste moći istovremeno doći čak dvije osobe. Na otvorenom može biti grupa od najviše četvero ljudi. Policijski sat za doček trajat će od ponoći do pet ujutro. Od prvog dana 2021. godine trgovine će raditi normalno, no preporučuje se da osoba kupuje sama i provede najviše 30 minuta u poslovnici. Svi poslovi poput frizera ostaju zatvoreni, kao i ugostiteljski objekti, no postoji mogućnost dostave do 22 sata.

Portugal

Izvanredno stanje u Portugalu zasad traje do 23. prosinca, a stanje će se analizirati 18. prosinca te donijeti potrebne odluke. Od 23 do 5 sati ujutro na snazi je policijski sat, rad od kuće obvezan je za više od 80 posto stanovništva. Mjere će se ublažiti te će od 23. do 26. prosinca stanovnici moću putovati iz općine u općinu. Skraćen policijski sat provodit će se na Badnjak i Božić, od dva do pet ujutro, a restorani će moći raditi do jedan ujutro.

Nizozemska

Novi nizozemski lockdown traje od 15. prosinca do 19. siječnja te je zatvoreno sve što nije neophodno za život. Jedno kućanstvo može primiti najviše dva gosta, a od Badnjaka pa do Štefanja taj broj raste na tri gosta po kućanstvu. Zabrana pucanja vatrometa bit će na snazi za doček. Restorani, hoteli i sportovi na zatvorenom zatvorit će se 18. prosinca. Javna okupljanja ograničena su do šest osoba, ali trgovine ostaju otvorene. Policijski sat trajat će od 23 do pet ujutro te će praznici u obrazovnom sustavu započeti ranije.

Danska

Danska provodi djelomično zatvaranje države, određeno po gradovima i područjima, od devetog prosinca. Prodaja alkohola zabranjena je od 22 sata, a mjera je na snazi do trećeg siječnja. Na javna okupljanja može doći do 10 ljudi te su ugostiteljski objekti otvoreni do 22 sata.

Irska

Irska će ukinuti mjere zabrane putovanja 18. prosinca da bi ljudi mogli biti s obitelji za vrijeme Božića. Na druženju mogu biti ljudi iz najviše tri različita kućanstva te će se restorani, kafići, hoteli, frizerski saloni i muzeji uskoro otvoriti, a ljudi će moći prisustvovati religijskim obredima, prenosi Dnevnik.hr.

Švedska

Okupljanja u Švedskoj ograničena su do osam ljudi. Od 22 sata ne smije se prodavati alkohol te restorani i barovi moraju svoja vrata zatvoriti u 22:30. U obrazovnom sustavu svi iznad 16 godina prelaze na virtualnu nastavu, počevši od 14. prosinca.