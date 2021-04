ĐIKIĆ UPOZORAVA: Rast je visok, nema uopće prostora za opuštanje i optimizam, na početku smo trećeg vala!

Autor: Mia Peretić

Znanstvenik Ivan Đikić komentirao je epidemiološku situaciju i mjere u Hrvatskoj.

Kako kaže, regionalni pristup je dobra strategija jer vjeruje u stručnost lokalnih stožera.

Onima koji dolaze doma za Uskrs, poručio je da paze, da se ne okupljaju u većim grupama, a ako se okupljaju, neka nose maske.

“Nosite maske uvijek u zatvorenim prostorima, na taj način neće doći do prijenosa. Štitite tako i sebe i druge.”, rekao je u gostovanju u Dnevniku N1.

‘Situacija je vrlo ozbiljna’









Naglašava, situacija u Hrvatskoj je vrlo ozbiljna.

“Rast je stalan i dosta visok, bolnice pretrpane i nema uopće prostora za opuštanje i optimizam. Mi smo na početku trećeg vala i trebamo biti puno fokusiraniji, s dobrom koordinacijom lokalnih stožera”, rekao je Đikić.

I cijepljeni moraju nositi maske, oprez je važan









Napominje kako vjeruje da, ako se većina bude pridržavala mjera, za dva do tri tjedna doći ćemo do vrhunca, no u suprotnom ćemo opet imati više od 4000 oboljelih dnevno, krcate bolnice i više mrtvih. “Oprez je važan, i cijepljeni moraju nositi maske i shvatiti da i oni mogu dobiti virus i prenositi ga na bližnje”, rekao je Đikić.

Osvrnuo se i na cjepivo AstraZenece za koje kaže da je problem političko-gospodarski i znanstveno-medicinski jer se primijetilo da se javljaju vrlo rijetke, ali opasne nuspojave.

“Na preko 9,7 milijuna cijepljenih, 68 imalo tu komplikaciju, i preko 20 je umrlih. Znanstveno još uvijek ne znamo razloge, ni je li to povezano i oprez je važan. Događa se kod mlađih žena i mlađih muškaraca, pa je njima preporučen dodatan oprez”, poručuje.