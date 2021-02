ĐIKIĆ U PISMU PROZVAO LAUCA I PRIMORCA: Zašto Vlada dopušta da se interesi privatnika nadrede valjanosti znanstvenih podataka?

Autor: Mia Peretić

Znanstvenik Ivan Đikić napisao je javno pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem ga upozorava na ‘netransparentne prakse u radu Znanstvenog savjeta Vlade RH’ te kako piše, ‘toleriranje neprovjerenih i na znanstvenim podacima neutemeljenih informacija o COVID bolesti , a posebice zbog utjecaja privatnih interesa koje nadilaze javni’.

U pismu se osvrnuo i na istraživanje Dragana Primorca i Gordana Lauca koje su objavili tijekom vikenda, a navedenim serološkim istraživanjem, koje su iz svojih sredstava financirali Specijalna bolnica Sv. Katarina i laboratorij tvrtke Genos uz potporu tvrtke Euroimun, utvrđeno je da je 26,07 posto populacije Grada Zagreba razvilo protutijela nakon kontakta s virusom SARS-Cov-2.

Đikić u pismu ističe zašto dotično istraživanje smatra problematičnim.

Uvodno navodi da Vlada RH nije donijela etički kodeks za rad Znanstvenog savjeta Vlade RH od ožujka 2020., iako se u prosincu prošle godine ministar Beroš javno se obvezao na izradu tj. objavu etičkog kodeksa za rad članova Znanstvenog savjeta, i to nakon višekratnih prijava sukoba interesa pojedinih članova ZS. No, kako nadalje navodi, unatoč javno iznesenom obećaju da će sjednice Znanstvenog savjeta održavati javno, posljednja sjednica u veljači također je bila održana iza zatvorenih vrata.

Istaknuo je da privatni interesi prilagođavaju znanstvene podatke svojim ciljevima.









“Na posljednjoj sjednici Znanstvenog savjeta Gordan Lauc i Dragan Primorac najavili su svoju privatnu studiju koja pokazuje da je COVID preboljelo oko 40% populacije u Republici Hrvatskoj. Nakon kritika iznesenih od strane brojnih stručnjaka, oni su u novijem medijskom priopćenju, iznijeli podatak da oko 26% građana Zagreba ima protutijela na COVID. Epidemiolog Branko Kolarić, član Znanstvenog savjeta, predviđa da je prokuženost u Zagrebu znatno manja i iznosi između 10-20%. Uopće ne dvojim da Primorac i Lauc imaju pravo, u privatnom angažmanu i uz plaćanje privatnih firmi, provoditi testiranje njihovih high-tech i low-tech radnika (kako oni sami nazivaju populaciju koju su testirali) i na tome zarađivati ili podatke koristiti za svoje privatne poslove. No, te privatne studije ne predstavljaju reprezentativni uzorak populacije, i po riječima oba autora, njihovi su rezultati još uvijek preliminarni. A kako te studije nisu prošle znanstvenu recenziju, ni u kojem slučaju ne bi smjele predstavljati izvor informiranja Vlade RH a niti šire javnosti, o stupnju prokuženosti građana u Republici Hrvatskoj”, piše Đikić.

Dodaje, poznato je da HZJZ može provesti kvalitetne znanstvene studije na reprezentativnom uzorku cijele Republike Hrvatske, i to zasnovane na ispravnoj statističkoj analizi tj. znanstveno utemeljenoj metodologiji, a nemoguće je ne pitati se zašto Vlada Republike Hrvatske dopušta da se interesi privatnika nadrede valjanosti znanstvenih podataka i mišljenju većine međunarodnih stručnjaka u Znanstvenom savjetu?

Đikić nadalje piše kako manipulacije znanstvenim podacima povećavaju gubitak ljudskih života od COVID bolesti.









“Želim Vas podsjetiti da je Vlada RH, i to upravo zbog sličnih kvazi-znanstvenih pretpostavki, postulata i procjena, kojima je zajednički nazivnik bila ideja umanjivanja opasnosti od Covid zaraze na jesen, kasnila s donošenjem pravilnih mjera (do 28.11). Zbog tog kašnjenja, unutar tri mjeseca, umrlo je preko 4500 ljudi u Republici Hrvatskoj. Od donošenja mjera do danas ti su brojevi u stalnom padu, što potvrđuje neophodnost utemeljenih procjena i pravovremenog djelovanja. Uz profesionalan i stručan pristup testiranju i analizi postojeće situacije, epidemiološke mjere se trebaju mijenjati i popuštati, i na tim osnovama, oprezno planirati „normalnije“ proljeće i ljeto te uspješniju turističku sezonu. No, za to je neophodno imati točne znanstvene podatke koje treba dati HZJZ a koji su zasnovani na interesu građana a ne na privatnim interesima pojedinaca i njihovom privilegiranom statusu u borbi protiv COVID bolesti”.

Ističe, sve veći broj ljudi pati od post-COVID sindroma, kojima je neophodna pravilna njega i liječenje.

“Prema dostupnim podacima od 10 do 87% pacijenata imaju neke simptome nakon što su preboljela bolest. Smatram da je KB Dubrava, koja je skrbila o više od 4000 teško oboljelih COVID bolesnika, idealno mjesto za uspostavljane takvog centra, u kojemu bi se prikupljali svi relevantni stručni podaci i osigurao najbolji tretman oboljelima. Ovo ističem upravo iz razloga što pojedini članovi Znanstvenog savjeta već javno promoviraju svoje bolnice kao post-COVID klinike, što bi im omogućilo ostvarivanje značajne materijalne koristi, dok s druge strane, Vlada Republike Hrvatske još uvijek ne donosi tu važnu odluku”, piše Đikić.

Smatra i da je odgađanje uvođenja antigenskih testova od strane HZJZ dovelo do nerazumno visokih cijena tih testova od strane privatnika uključujući i istog člana Znanstvenog savjeta.









“Ponavljanje takve prakse u slučaju formiranja post-COVID centra svakako trebamo izbjeći! Zdravlje građana u Republici Hrvatskoj ne smije biti samo privilegija onih koji si veći financijski izdatak mogu priuštiti. Ne bude li borba protiv COVID bolesti imala uporište u točnim podacima, relevantnim znanstvenim studijama i odgovornosti, mogli bismo riskirati novo rasplamsavanje epidemije i izazvati dodatne gubitke života građana Republike Hrvatske”, napisao je Đikić u pismu Plenkoviću.