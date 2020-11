ĐIKIĆ PISAO PLENKOVIĆU: SITUACIJA JE ALARMANTNA! ‘U borbi protiv koronavirusa zakašnjela reakcija može imati pogubne posljedice’

Autor: Sanja Plješa/Hina

Hrvatski znanstvenik Ivan Đikić poslao je otvoreno pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

U tom pismu ističe kako Vlada još nije svojim građanima prezentirala jasan plan i strategiju za suzbijanje covida-19 za razliku od mnogih zemalja EU.

Ujedno je upozorio da je situacija u Hrvatskoj alarmantna.

“Znamo da u borbi protiv covid-19 zakašnjela reakcija može dovesti do povećanog gubitka ljudskih života, ekonomskih gubitaka i slabljenja povjerenja građana u sustav. Mnoge EU zemlje su stoga već izradile i prezentirale slične planove, i te mjere se danas primjenjuju i djeluju u smanjivanju pandemije prema brojnim pokazateljima”, istaknuo je Đikić.

Uz to, upozorio je na ozbiljnost koronakrize u Hrvatskoj.

“Današnja situacija u Hrvatskoj je izrazito ozbiljna a podaci koji su javno dostupni – broj zaraženih, hospitaliziranih, teško bolesnih, na respiratorima i nažalost 794 umrlih – predstavljaju alarm za stručnjake koji su i javno iznijeli svoja upozorenja”, poručio je Đikić.

Treba točno definirati mjere za zaštitu zdravlja i gospodarstva

Đikić je napomenuo da Vlada nije predstavila jasan plan i strategiju u borbi protiv covida-19.

“Pažljivo sam slušao Vašu konferenciju za novinstvo u petak nakon sastanka Vlade sa znanstvenim savjetom, očekujući informiran i odlučan odgovor premijera na aktualnu situaciju. On bi se sastojao u prezentiranju točnih podataka o širenju zaraze te najavi strategije Vlade RH u borbi protiv covid-19 koja treba sadržavati precizan plan točno definiranih mjera (u grupama A, B, C) za zaštitu zdravlja i gospodarstva. Takve mjere bi bile predvidive i stupale na snagu s obzirom na tjedni prosjek zaraženih (npr. veći od 2000 ili 3000 ili 5000 zaraženih) ili umrlih osoba (npr. veći od 30 ili 50 ili 100). Nažalost, Vlada RH još uvijek nije prezentirala takav jasan plan i strategiju svojim građanima”, ističe Đikić u pismu premijeru.

Svjetski stručnjaci predviđaju da će najteže vrijeme ove pandemije biti od prosinca 2020. do ožujka 2021. te da bi – pod pretpostavkom dolaska cjepiva početkom 2021. godine – situacija mogla biti pod kontrolom tek krajem 2021. Stoga je neophodno pripremiti pravilne, dugoročne i sveobuhvatne mjere u borbi protiv covid-19 u Hrvatskoj, poručio je Đikić.

Ističe kako se s druge strane, u Hrvatskoj “često zbunjuje javnost plasiranjem netočnih informacija o samom virusu i mjerama, što ne pridonosi našem uspjehu u borbi protiv virusa”.

Primjerice, napisao je Đikić, “glavni epidemiolog Republike Hrvatske gospodin Capak tvrdi da ne vidi korist od strogih epidemioloških mjera, dok članovi Vladinog Znanstvenog savjeta (Primorac, Radman i Lauc) javnosti poručuju kako postoje utemeljene indicije da je virus oslabio, da je dobro da se virus širi u mlađoj populaciji, da nema povećanja smrtnosti zbog covid-19, da će virus sam nestati mutacijama, te ako želimo samo imati minimalan broj mrtvih, trebamo pustiti pandemiju da se slobodno širi i ubije 0.1 ili 0.2 % populacije, uglavnom starijih i bolesnih”.

Zadatak Vlade je, kaže Đikić, “takve netočne podatke i lažne vijesti korigirati čak i onda kad one iziskuju nepopularne odluke i poteze, jer danas nije vrijeme da se istina i točni podaci tretiraju kao da su lažne vijesti, a prave lažne vijesti šutke se odobravaju”.

‘Plesanje politike s virusom’ može se okrenuti protiv te iste politike

“‘Plesanje politike s virusom’ može se okrenuti protiv te iste politike, i u budućnosti dovesti do ogromnih ljudskih i ekonomskih gubitaka, i tek time izazvati socijalne nemire i neželjene scene koje svakako trebamo izbjeći. Upravo radi toga ustrajno apeliram na Vas i Vladu RH da prezentirate točne podatke i donesete potrebne mjere protiv covid-19. Ohrabrujuće je da većina članova Znanstvenog savjeta Vlade ukazuje da su točni znanstvenih podaci i adekvatno stroge mjere pravilni put u rješavanju ove krize”.

Đikić u pismu ističe kako ne želi posebno komentirati premijerove izjave na konferenciji za novinstvo u petak koje su pri spominjanju njegova imena i nastojanja bile “izrečene s dozom omalovažavanja”.

“Takav diskurs u našoj komunikaciji ne podržavam niti ga želim prihvatiti. Stoga ću te izjave pripisati Vašoj preopterećenosti a ne namjeri da me diskreditirate kao znanstvenika. Podsjetit ću Vas na to da od veljače neprestano i gotovo danonoćno radim u borbi protiv covid-19, gdje sam postignuo svjetski priznate znanstvene rezultate, te da nastojim građanima i medijima predstaviti recentne podatke kad god me to zatraže. Zbog sveg izrečenog, želim Vam poslati molbu da kao predsjednik Vlade RH svojim govorom umanjite sukobe u medijskom prostoru, te Vam osobno pružam ruku profesionalne suradnje i pomoći u rješavanju ove ozbiljne krize u Hrvatskoj”, kaže Đikić.

Ističe da će i dalje nastaviti s javnim radom i prezentirati dostupne mu podatke te je voljan pomagati i neovisnoj grupi stručnjaka u Hrvatskoj (think tank) iz raznih područja (medicine, ekonomije, gospodarstva, financija, tehnologija, socijale, prava, medijske prezentacije).

“Takvi savjeti mogu Vama i Vladi biti od pomoći u pripremanju ozbiljne i sveobuhvatne strategije jer ponavljam, ispred Hrvatske su veliki izazovi u zdravstvenom sustavu, utjecaju na socijalno ugrožene ljude, radnike, gospodarstvo i financijsku stabilnost cijele države”, napisao je, među ostalim, Đikić u otvorenom pismu premijeru Plenkoviću.