ĐIKIĆ OPLEO BAŠ PO SVIMA: ‘Oprao’ Vladu, dio znanstvenika, ali i Plenkovića, žestoko mu je spustio oko Znanstvenog savjeta i mjera

Autor: Mia Peretić

Znanstvenik Ivan Đikić komentira stanje s pandemijom koronavirusa.

Komentirao je cjepivo Johnson&Johnson.

“Ono je odobreno, znaju se dobre strane i nuspojave, obustavljena je distribucija, potrebna je dodatna analiza, treba biti strpljiv i pričekati odluke regulatornih tijela. Odluka u Danskoj da se zaustavi cijepljenje AstraZenecom jest zato što ih brine ta određena povezanost ugrušaka i vektorskih cjepiva, slična je pojava komplikacija kod Johnson&Johnson, ti brojevi su mali, ne bi trebali dovoditi do radikalnih odluka kada trebamo cijepiti, ova cjepiva su dobra i učinkovita. Komplikacije postoje, no podaci su izrazito niski, iznenađuje me da je danska vlada tako odlučila”, rekao je Đikić za N1.

Organizacija i nabavka cjepiva nam je bila loša, smatra, a najgore što se može događati je da imamo radikalne poteze jedne zemlje, da je bar europska zajednica pronašla zajednički jezik kojim bi komunicirala.

“Ja sam za to da svaka zemlja ima svoje lokalne razloge zašto, ali ne bi se smjelo ići da jedna zemlja koristi samo jedno cjepivo koje možda ima određene probleme, a druga to cjepivo obustavlja, to dovodi do nesigurnosti, to će biti glavni problem u šestom mjesecu kada ćemo morati motivirati ljude”, osvrnuo se na činjenicu da u Hrvatskoj građani ne mogu birati cjepivo.









Cjepivo je najbolje u borbi protiv koronavirusa

Smatra, primjeri zemalja koje su procijepile velik dio populacije dokazuju da je ono učinkovito i najbolje u borbi protiv koronavirusa.

“Podaci iz Izraela, Amerike, Velike Britanije pokazuju da što je veći postotak cijepljenja, manji je učinak bolesti na teže simptome. Ne znači da nam je cjepivo potpuno maknulo bolest, u Izrael se vraća život, no uz određenu dozu opreza. To nam pokazuje da je najbolji način borbe cjepivo. Prirodni imunitet i stvaranje imuniteta krda, s time da se virus širi u populaciji je pokazao pad, ne možemo doći do njega prirodnim širenjem bolesti”.









Đikić naglašava, virus nije sezonalan, dakle toplije vrijeme samo po sebi neće spriječiti širenje bolesti.

“Virus po sebi nije sezonalan, ako ga stavite u ljeto ili zimu u zatvoreni prostor, ljudi će se zaraziti. Ako imamo sezonu gdje se ljudi okupljaju u zatvorenom, imat ćete pojačani broj zaraženih ali i jače simptome jer je titar veći nego kada su ljudi vani i manja je koncentracija. Neće nas ljeto spasiti, već naše ponašanje. Ne smijemo se okupljati u noćnim klubovima, virus je asezonalan, naše ponašanje je sezonalno i o tome moramo misliti kada dođe ljeto”.

Hoće li sadašnja cjepiva djelovati prema novim sojevima?

Đikić kaže, cjepiva ne djeluju identično na sve sojeve, stvorile su se određene mutacije koje su prošle ispod radara prirodnog imuniteta, cjepiva Pfizera i AstraZenece ne pokazuju jednaku učinkovitost prema njima, što više novih sojeva bude, šanse da će biti otporniji su veće.









“Što je virus duže u našoj populaciji, imate stvaranje novih varijanti koje će pokušati izbjeći taj imunitet. Vrijeme da se procjepi što veći dio populacije je neophodan faktor. Ako će to trajati još godinu i dvije, šanse za nove otpornije sojeve su veće. Nove tehnologije mogu i par tjedana napraviti nova cjepiva, to je sigurnost i to će biti neophodno ako se ljeti pojave novi sojevi”.

Kaže, zabrinjavajuće je da je u Hrvatskoj postotak pozitivnih u testiranima između 20 i 30 posto pozitivnih.

“To smo imali u studenom i prosincu, to se reflektira s povećanim brojem umrlih, jučer ih je bilo 41, to su ozbiljni brojevi, Vlada je ranije trebala to početi s ozbiljnim mjerama u komunikaciji”.

Znanstveni savjet kasni, trebalo je reagirati prije

Danas se sastaje Znanstveni savjet Vlade, Đikić kaže što smatra da bi trebali raditi, odnosno što im savjetuje.

“Reagirati na vrijeme, imati točne podatke i biti iskren i stručan u javnosti, problem s radom Znanstvenog savjeta je da ne postoji sklad, imate dvije grupacije, jedna koje promovira da je covid već pobijeđen i da ne trebaju mjere, dok većina stručnjaka propagira stručnost, konkretnost i pravovremene mjere. Trebalo je reagirati prije, znanstveni savjet je jako zakašnjeo, trebali su davati savjete prije par tjedana. Nije im lagano, posebno onima iz inozemstva kada ih se neprofesionalno proziva od članova savjeta, prijeti im se, takav mentalitet bi Vlada trebala prekinuti, posebno premijer koji ga ne bi trebao koristiti samo kao paravan da prati struku kada je već kasno, već kao tijelo koje može dati pravi savjet. Čini se da postoji šum, nered, koji najviše odgovara političarima, a ne znanstvenicima”, oštar je Đikić.

Dodaje, grupacije koje napadaju znanstvenike koji upozoravaju na problem širenja bolesti su, po njegovom mišljenju, interesni ili politički lobi koji ima interes ušutkati znanstvene informacije.

“Znanstvenici nemaju interes plašiti nekoga, samo su zabrinuti zbog opasnosti, oni su reagirali i u 11. mjesecu, Vlada je ignorirala cijeli studeni do 26.11. Brojevi su padali sve do sada, a sad opet rastu. Da smo reagirali na vrijeme, umjesto preko 6000 mrtvih danas bi bila polovica”.

Treba biti iskren prema ljudima oko cjepiva

Đikić smatra da je i kampanja u Hrvatskoj došla prekasno, a naveo je i primjer rektora koji je ‘ukrao’ cjepivo ljudima koji su ga trebali.

“Kada imate te probleme na početku, nije čudno da ljudi reagiraju s nesigurnošću, mi bi trebali zajedno napraviti pozitivnu kampanju s točnim informacijama što je cjepivo, koji su problemi, a koje koristi, Vjerujem da se to vrati na pozitivnu stranu, do ljeta bismo mogli cijepiti do 50 posto ljudi. Treba biti iskren, neki ljudi se mogu cijepiti sa svim vrstama, neki ne, treba to iskreno komunicirati”, zaključuje.