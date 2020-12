ĐIKIĆ OPET UDARIO NA KOLEGE I STOŽER: Ove će riječi ponovno jako odjeknuti! Izrekao i zanimljivu činjenicu o Hrvatskoj

Autor: N.M.

Ivan Đikić, znanstvenik sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu svakim svojim istupom od početka epidemije koronavirusa u Hrvatskoj podigne dosta bure i pobudit veliki interes javnosti. Jutros je gostovao u emisiji Hrvatskog radija “Intervju tjedna”

Prisjetio se da je još u ožujku rekao da će borba protiv koronavirusa biti uspješna ako će se bazirati na temelju znanosti, točnih podataka i transparentnosti. Smatra da je u vezi s tim Hrvatskoj potrebna strategija te da vodstvo države više treba slušati stručnjake.

Od samog otkrića virusa znanost je ponudila jako puno. Znamo koji su testovi točni i kada ih možemo koristiti. Osim toga, stvoren je veliki broj cjepiva koja su u zadnjim fazama, kazao je Đikić i istaknuo da se očekuje kako će se potkraj prosinca i početkom siječnja moći ponuditi kvalitetna, djelotvorna, dugotrajna i neštetna cjepiva. Smatra i da su države u EU pogriješile tijekom ljeta jer su se previše opustile te da je sada teško vratiti građane natrag da se pridržavaju onih mjera koje su neophodne.

Tri člana Znanstvenog savjeta imala su čudne izjave zadnjih mjesec dana

Govoreći o raskoraku između dijela znanstvenika, pa i onih koji se ne mogu složiti s njim kao što je Gordan Lauc, Đikić ističe da su mnogi znanstvenici u svijetu govorili na temelju činjenica.

“Nažalost, manjina, a tu se radi samo o tri člana Znanstvenog savjeta predsjednika Vlade, u zadnjih mjesec dana izlazili su s čudnim izjavama koje su bile izvan bilo kakvih točnih znanstvenih informacija. Postali su promotori određenih političkih interesa i to su prezentirali u javnost kao znanstvene činjenice. Lažne vijesti su kada govorite da virus ne postoji, da će virus sam od sebe nestati, da virus mutira i da je neopasan i da ne postoji smrtnost u Hrvatskoj. To su izjave upravo ove trojice – Dragana Primorca, Miroslava Radmana i Gordana Lauca. Oni se svrstavaju u tu jednu grupu ljudi koji promoviraju netočne informacije. I zato građani trebaju shvatiti da nema nikakvog sukoba između osobe A i B, već je sukob između točnosti, znanosti i onoga što je važno za zdravlje ljudi te lažnih vijesti, informacija. Vrlo često je politikanstvo u pozadini svega toga.

“Lauc nije tražio od mene ispriku”

Kaže da nije sudjelovao u raspravama na Facebooku te da Lauc ne traži od njega ispriku. “Od mene traži samo da shvatim da je on dijelom bio u pravu. Odgovorio sam osobno”, kazao je među ostalim. Istaknuo je da u Znanstvenom savjetu ima jako puno kvalitetnih stručnjaka te da on osobno ne osjeća da je trebao biti tamo ili da nije trebao biti tamo.

“Ja sam jedan čovjek koji na temelju svoje struke radi u Hrvatskoj na dobrobit građana, moje obitelji, moje mame koja je u godinama i rizičnoj skupini. Napravit ću sve, da na temelju onoga što znam, pomognem Hrvatskoj. U tome sam bio voljan surađivati i s premijerom, Vladom i s Nacionalnim stožerom. Nikada me status u Znanstvenom savjetu nije puno dirao. To vam ne predstavlja ništa u našem životopisu. Kolege Nenad Ban, Igor Rudan i kolegica Petra Klepac vrhunski su stručnjaci. Ja im se divim i s njima radim svakodnevno i razmjenjujemo informacije. Za nas ne postoji granica tko je gdje. Postoji samo točnost i znanstvena korektnost. Ono što je važno je da Vlada donosi pravilne odluke na temelju pravilnih podataka. To je jedino što je važno”, izjavio je Đikić.

“Nije mi bitno da sam član Znanstvenog savjeta Vlade”

Na pitanje je li mu premijer odgovorio na poruke koje mu je uputio, Đikić je rekao da je zvao i pisao šest mejlova.

” Razgovarao sam prošli ponedjeljak s predstojnikom Ureda premijera, Zvonimirom Frkom-Petešićem. Objasnio mi je zašto nisam član Znanstvenog savjeta. Ja sam to prihvatio odmah, unutar minute. Meni to nije bilo bitno. Potom smo razgovarali o ozbiljnim problemima. Neophodno je riješiti sukob interesa članova Znanstvenog savjeta. Vlada to zna i vjerujem, na temelju obećanja Frke-Petešića i ministra Vilija Beroša, da će se to napraviti na najtransparentniji način. Ako netko ima privatnu tvrtku, privatni institut ili privatnu bolnicu, onda se to trebalo deklarirati. Vlada tvrdi da je sve to čisto. Ja samo apeliram da se daju neki odgovori koji su vrlo važni za građane – kako se testirati, koliko košta testiranje, zašto se novci iz Hrvatskog nogometnog saveza koriste za neke privatne projekte, zašto se koristi javna zdravstvena institucija za testiranje nogometaša.

Đikić: Potrebno je testirati, locirati i izolirati

Naglasio je da je testiranje jedan od pravilnih načina borbe protiv Covida-19. Ako ste ispred virusa, ako znate gdje vam se virus širi, ako znate točne brojeve koliko se virus širi, vi možete unaprijediti mjere u tim lokalnim zajednicama tako da izolirate virus, kaže i upućuje da je potrebno – testirati, locirati i na kraju izolirati.

“S te tri vrlo jednostavne mjere virus se može kontrolirati gotovo 100%. To je napravila Kina, koja ima 1,4 milijarde ljudi i uspjeli su pobijediti Covid. Znamo da tamo nema širenja pandemijskog oblika ovog virusa, kaže i dodaje kako nije točno da se to ne može napraviti i u Europi”.

“Hrvatska ne testira dovoljno”

Hrvatska je na proljeće imala 108 umrlih u četiri mjeseca, a sada u dva dana oko 150 mrtvih, upozorio je. Govoreći o proljetnom “lockdownu” kaže da se Hrvatska tada možda malo previše zatvorila, vjerojatno zato što je bila u strahu.

“Neke države u Europi nisu se potpuno zatvorile, već su uvele određene mjere. Te mjere djelovale su 2-3 tjedna, a četvrti tjedan su brojevi zaraženih i umrlih pali. To vam je procjena onih koji odlučuju u svakoj državi. Ja i dalje stručno tvrdim, svaka je država mogla donijeti svoje mjere koje bi bile prilagodljive za njihove građane i za njihovo gospodarstvo, ali su se te mjere trebale bazirati na točnim podacima. Ono što se primijetilo u Hrvatskoj je da su naši podaci nevjerodostojni. Ne testiramo dovoljno. Naš se Nacionalni stožer voli vrlo često uspoređivati s onima koji su gori. Ali mi smo danas među najgorima. Imamo više od 1.100 zaraženih na 100.000 stanovnika.

“Ne moramo učiti od Švedske, već Njemačke”

Govorio je i o slučajevima Švedske i Švicarske. Kaže da je broj umrlih u Švedskoj u usporedbi s Danskom, Finskom i Norveškom provjerljiv.

“Ako je to 10 puta više onda mi ne moramo učiti od primjera Švedske. Možemo učiti od primjera Njemačke koja ima među najboljima rezultate i u EU, a i u zapadnoj civilizaciji. Ima i puno drugih država koje su također dobre. Ne bi smjeli gledati samo ono što je u drugim državama. U Švedskoj, gdje sam živio šest godina, njima distanca znači uistinu distanca. To znači da se i u kući, u obitelji, ljudi drže na distanci. Na temelju toga oni su napravili određeni pomak i rezultati su bolji. Žele li oni koristiti masku ili ne, to je njihova odluka. Svi po svijetu bi im savjetovali to, a ako oni to ne žele, to je opet odluka te vlade i ne može ih nitko na to natjerati”.

Sve države imaju isto pitanje – koliko možemo izgubiti od našeg normalnog života, gospodarstva, ekonomije s obzirom na prijetnje zdravlju i životu ljudi, kazao je i ističe da situaciju u Njemačkoj vodi vlada.

“Moramo priznati da je kancelarka Angela Merkel toliko znanstveno napredna u usporedbi s drugim političarima, da ona zna unaprijed kada joj dolazi opasnost. Ona reagira 3-4 tjedna prije nego što mora napraviti mjere. I zato su ove rasprave, i u javnosti, ali i među pokrajinskim premijerima s njom, bile vrlo instruktivne. Ljudi su shvaćali što se događa. Osim toga kancelarka Merkel se nekoliko puta obratila javnosti s točnim informacijama. Što se tiče gospodarstva i toga da je Njemačka najjača ekonomski treba reći da i tamo ima jako puno ljudi koji su ugroženi egzistencijalno, socijalno, gospodarstveno i ekonomski. Dobit će dio pomoći, ali ne sve. Svi gubimo u ovoj situaciji”.

” Najveća prednost Njemačke je da se ona organizira unaprijed, tako da su gospodarstvenici znali da će u studenom biti zatvoreni. Dobit će 70% profita od prošle godine. Svi restorani su zatvoreni i ljudi se nisu bunili. To je ono što bi želio preslikati u Hrvatskoj. Bilo je prosvjeda, ali i kontra prosvjeda. To je dio demokracije. U tome nema nikakvog problema, rekao je i potvrdio da su mjere ipak produžene do 10. siječnja i da se u tome vidi kako politika ne definira sve”, dodao je Đikić.

“U Hrvatskoj dnevno treba testirati 20.000 ljudi”

Na pitanje što treba učiniti u slučajevima gdje su uvedene mjere, a nema nekog vidljivijeg pada broja zaraženih, Đikić je rekao da mjere treba mijenjati.

– Ljudi se vrlo često ne pridržavaju najstrožih mjera. Imate velike rupe unutar tih mjera i virus vam stalno prolazi iz jedne obitelji u drugu, s radnog mjesta na drugo radno mjesto – i na taj način mjere ne djeluju. Znači, važno je epidemiološki djelovati. Apelirao sam da se u Hrvatskoj dnevno testiranje digne na 20.000.

“Bez strategije ne možemo uvesti nikakav red”

Smatra da je Hrvatskoj potrebna strategija u okviru koje će i na nacionalnoj i na lokalnoj razini biti razrađeni oblici funkcioniranja za vrijeme epidemije.

“Ako u Istri bude na dnevnoj razini 200 novozaraženih na 100.000 stanovnika, onda ta županija može primjenjivati svoje mjere. Sve dok imamo druge županije koje imaju po 800, 1.000 ili 2.000 zaraženih na 100.000 stanovnika, onda one moraju imati šansu uvoditi puno, puno strože mjere i zaštititi svoje građane. Samim time štitimo Hrvatsku cjelokupnu. Na taj način bi se trebalo djelovati. Bez strategije, točnih brojeva, mi danas ne možemo uvesti nikakav red. Ono što je najgore, građani nemaju više povjerenja u takvo ponašanje. Građani traže vodstvo, ali vodstvo na temelju točnih podataka s jasnom transparentnom porukom. Apeliram već 4-5 tjedana prema premijeru da se stvarno obrati i pokaže te svoje liderske sposobnosti koje on ima kao talentirani političar, samo se treba uistinu pozabaviti time. Treba i više slušati stručnjake, a ne gledati samo one koji će ponavljati njegovu politiku. Treba se suočiti sa stručnjacima i reći OK ti ljudi ipak znaju nešto više i treba ih saslušati neutralno, bez obzira kakva je moja politička opcija ili interes u ovome trenutku.

“Pričekajmo da Moderna izađe s podacima, pa ćemo više znati o tom cjepivu”

Kazao je i da treba pričekati da Moderna, proizvođač cjepiva, objavi sve svoje podatke, te da će se tek onda znati hoće li imunitet biti tri mjeseca.

“Dok god Moderna ne objavi sve podatke, da regulatorna tijela to mogu provjeriti, a onda stručnjaci i građani te informacije mogu vidjeti, bit će vrlo teško diskutirati. Ova informacija o tri mjeseca trajanja cjepiva je najvjerojatnije ono što su oni radili unutar svog testiranja. Ne bih sada želio prejudicirati ništa, niti to da su stvarno jako dobra cjepiva niti da imaju slabost da traju samo tri mjeseca, niti da imaju nuspojave. Da bi to znali moramo biti strpljivi i pričekati objavu podataka. Tek tada ćemo moći doći građanima s konkretnom porukom. Jedini ispravan način u ovome trenutku borbe protiv Covida je pravilno djelotvorno cijepljenje preko kojega ćemo moći zaštititi sve, kolektivnim imunitetom. To se treba obuhvatiti 60-70 posto ljudi. Na taj način ćemo pobijediti Covid, ako svi sudjelujemo. Ako ćemo se svađati preko medija, onda će biti teško, zaključio je Ivan Đikić.