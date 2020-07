ĐIKIĆ KOD STANKOVIĆA: ‘Stožer je odigrao dobru utakmicu do lipnja, problemi su nastali kad smo proglasili pobjedu’

Autor: D.R.

Današnji gost Aleksandra Stanovića u ‘Nedjeljom u 2’ bio je naš ugledni znanstvenik Ivica Đikić. Glavna tema, dakako, bio je koronavirus i uloga stožera.

Đikić je izjavio da je Hrvatska u bori protiv epidemije “odigrala jako dobru utakmicu od veljače do lipnja” te da smo u tom trenutku bili ispred virusa.

“Svaku odluku donosili smo na taj način da znamo što će se dogoditi u naredna dva tjedna. Negdje od polovice lipnja, kada smo proglasili da smo pobijedili koronavirus u Hrvatskoj, došlo je do opuštanja, nerazumijevanja određenih odluka, loše komunikacije i to je dovelo do toga da je popustila tenzija u javnosti i da su ljudi na neki način počeli shvaćati da virus više nije tako opasan”, kazao je.

Komentirao je i koliko je mogućnost da nitko od pristiglih turista nije pozitivan na koronavirus.

“Nemoguće je da od pola milijuna ljudi baš nitko nije zaražen, jer nikoga nismo ni testirali”, rekao je dodavši kako najveća opasnost koronavirusa nije težina bolesti, nego njezino asimptomatsko širenje.”

Kao posebnu opasnost istaknuo je osobe koje idu na javna okupljanja poput svadbi, a ne žele se testirati.

“Mnogi koji su bili na svadbama i drugim javnim okupljanjima se prikrivaju, jer ne žele prolaziti kroz testiranja i oni predstavljaju veliku opasnost”.