COVID BOLNICE U REORGANIZACIJI: Vraćaju se svojoj temeljnoj djelatnosti, jedan dio kapaciteta ostaje rezerviran za covid pacijente

Autor: S.P.

S obzirom na činjenicu da je u posljednje doba primjetan sve veći pad broja zaraženih koronavirusom, a to prati i pad broja hospitaliziranih pacijenata, uključujući i one kojima je potreban respirator, one bolnice koje su primale isključivo covid pacijente, uskoro će se ponovno vratiti svojoj prvobitnoj djelatnosti.

Prema podacima iz bolnica, prošli četvrtak u hrvatskim bolnicama bilo je 968 pacijenata, od kojih 95 na respiratoru, što je dobar znak da korona zasad popušta.

To znači da bi se mogao povećati obujam rada bolnica za ostale pacijente, odnosno za pacijente kojima trebaju tzv. hladne operacije kao i kontrolni pregledi. Pretpostavlja se da bi se bolnice mogle vratiti na barem 80 posto svog uobičajenog rada.

Problem je u tome što pojavom pandemije koronavirusa, bolnice ne rade punim kapacitetima za pacijente koji boluju od ostalih bolesti, a ne covida, piše Jutarnji list.

No, jedan dio kapaciteta ipak će ostati rezerviran za pacijente oboljele od Covida-19.

KB Dubrava vraća se svojoj uobičajenoj djelatnosti

Jedna od takvih bolnica koja će se vratiti svom uobičajenom radu je KB Dubrava koja je bila covid-bolnica. U petak je u toj bolnici bilo zabilježeno 210 pacijenata od kojih 42 na respiratoru.

“Za 7. lipnja predvidjeli smo početak rada poliklinika i dijagnostike. Sve je dogovoreno s Ministarstvom zdravstva jer nam sve manji broj pacijenata s covidom omogućava postupno vraćanje normalnog rada”, rekao je prof.dr. Ivica Lukšić, ravnatelj KB-a Dubrava.

U KBC-u Split u petak su bila samo 34 pacijenta s covidom, a njih devet bilo je na respiratoru.









“Malo smo odahnuli, ali ipak mislim da se ne trebamo zavaravati jer uvijek treba biti na oprezu”, istaknuo je prof. dr. Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC-a Split.

Ipak je naglasio kako još uvijek ima dosta “covid-kandidata” jer veći dio građana još nije cijepljen.

I u KBC-u Rijeka također se osjeća zatišje od koronavirusa..

“Kako pada broj pacijenta tako polako smanjujemo covid-timove i vraćamo ih u njihov normalni rad. Plan je ostati na dva covid-odjela, jednom u Rijeci i drugom na Kantridi”, naglasio je prof dr. Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka.