CJEPIVA ODOBRENA, ALI JE PROIZVODNJA USPORENA: Na tržištu sve više vrsta cjepiva protiv koronavirusa

Autor: Sanja Plješa/Hina

Protiv koronavirusa možemo se obraniti cijepljenjem, no u posljednje doba nema dovoljno cjepiva u Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji.

Pod pritiskom zbog spore kampanje cijepljenja, EU je potpisala šest ugovora s proizvođačima cjepiva.

Među raznim vrstama cjepiva, tri su odobrena, ali je njihova proizvodnja usporena.

Europska komisija koja pregovara u ime zemalja EU-a zatražila je ukupno 2,2 milijarde doza cjepiva, a zemlje članice trebaju finalizirati narudžbe i organizirati raspodjelu doza.

Cjepivo njemačko-američkog dvojca BioNTech-Pfizera prvo je koje je potkraj prosinca prošle godine odobrio europski regulator. Nekoliko dana kasnije odnosno 6. siječnja odobreno je cjepivo američke Moderne, a zatim 29. siječnja cjepivo švedsko-britanske AstraZenece.

Sva tri cjepiva daju se u dvije doze što znači da svaka osoba mora proći docjepljivanje i dobiti dvije doze.

EU je do 1. veljače dobio 18,5 milijuna doza, od kojih 17,6 milijuna Pfizer/BioNTecha i 854 tisuće Modernina cjepiva. To znači da su u prosjeku bile 2,4 doze na sto ljudi u 27 zemalja EU-a. No, pritom su znatne razlike između zemalja.

Potpisani su i ugovori s francusko-britanskom tvrtkom Sanofi-GSK za 300 milijuna doza, s njemačkom CureVac za 405 milijuna doza te američkom Johnson&Johnson za 400 milijuna doza.









Kako navodi Komisija, oko 100 milijuna doza Johnson&Johnsonova cjepiva moglo bi se isporučiti do kraja rujna bude li odobreno.

Izvršno tijelo EU-a usto je zaključilo načelne pregovore s američkim Novavaxom (100 milijuna doza) i francusko-austrijskom Valnevom (60 milijuna doza).

Cijene koje je ugovorila Komisija, koje su strogo povjerljive, sredinom prosinca je nehotice otkrila belgijska državna tajnica za proračun: cijena doze kreće se od 1,78 eura za AstraZenecino cjepivo do 14,70 eura za Modernino. Pfizer/BioNTechovo košta 12 eura.

AstraZeneca je ocijenila da je ukupna vrijednost cjepiva za EU 870 milijuna eura, što se može vidjeti i u ugovoru koji je Komisija u petak objavila na internetu.