ČISTO LUDILO U ITALIJI! POBUNA U ZATVORIMA: Iscurile bitne informacije, premijer pobjesnio!

Autor: Dnevno

Oko 16 milijuna ljudi na sjeveru Italije u karanteni je do 3. travnja. Trenutno je tamo 16.000 zaraženih, preko 360 ljudi je umrlo. Kazna za kršenje mjera karantene može biti i tri mjeseca zatvora. Za borbu s virusom određeno je 7,5 milijuna eura.

Iako su neki spakirali stvari i pobjegli, većina ih je ostala i nosi se karantenom koju je talijanska vlada nametnula miljunima ljudi u nadi da će spriječiti širenje koronavirusa. Italija je u nedjelju “prestigla” Južnu Koreju i postala druga zemlja svijeta po broju zaraženih i umrlih. Samo u jednom danu bilo ih je 133.

Uz opći kaos, tu je pobuna u zatvorima. Naime, zatvorenici u četiri talijanska zatvora pobunili su se protiv novih pravila koja su trebala spriječiti širenje koronavirusa. Jedno od njih je zabrana posjeta što je posebno naljutilo zatvorenike pa je u četiri zatvora došlo do nereda. U zatvoru u Modeni, prenosi BBC, poginuo je najmanje jedan zatvorenik, no još nije jasno što se točno dogodilo. Nekoliko zatvorenika je ozlijeđeno.

Premijera Giuseppea Contea razbjesnilo je pak to što je plan karantene procurio u medije u subotu. On je to nazvao “neprihvatljivim širenjem nesigurnosti, straha i zbrke”.

Massimo Galli, čelnik skupine liječnika s milanskog Biomedicinskog istraživačkog instituta koja je uspjela identificirati talijanski soj virusa prošli mjesec, kazao je AFP-u da je to bila “katastrofalna pogreška u komunikaciji” i “apsolutni idiotizam“.

Virolog Roberto Burioni dodaje da se radilo o “čistom ludilu“.

“Nacrt vrlo stroge odluke je netko dostavio medijima, izazvao paniku i potaknuo ljude da pokušaju otići i odnijeti virus sa sobom“, rekao je Burioni.

“I na kraju, jedini učinak je pomoć virusu da se proširi. Nemam riječi.”

Vincenzo Tosetti, 34-godišnji glumac iz Venecije, kazao je AFP-u da su “mnogi koje poznaje pobjegli, uglavnom oni iz Milana”.

“Moji rođaci, moji prijatelji, spakirali su kovčege i otišli prošle noći.”

“Ako je ovo bio ispit iz toga mogu li se Talijani ponašati odgovorno, moram reći da smo pali. Dogodio se egzodus.”