CIJEPLJENJE KREĆE ZA TRI DANA: Prvog dana mjera zatraženo je više od 100 tisuća propusnica

U Hrvatskoj su jučer zabilježena 2763 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 15.957. Među njima su 2843 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 291 pacijent.

Preminulo je 66 osoba.

PODACI ŽUPANIJA 24/12/2020

U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 575 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 542 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 33 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 1388 osoba, a ukupno je testirano 22489 osoba. Na posljednjem testiranju obrađen je 221 uzorak, od kojih je 25 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Cijepljenje i stvaranje imuniteta

Ministar zdravstva Vili Beroš prebolio je koronavirus pa je neko vrijeme, točnije tri do šest mjeseci siguran od zaraze jer do tada, tvrdi, njegovo tijelo još uvijek ima dovoljno imuniteta. On će se protiv virusa cijepiti za šest mjeseci, rekao je.

No, neki Hrvati protiv virusa cijepit će se već 27. prosinca. Bit će to korisnici domova za starije i nemoćne te zdravstveni djelatnici koji o njima brinu. Predsjednik Zoran Milanović rekao je kako je spreman cijepiti se s premijerom Andrejem Plenkovićem, no istini za volju, još se ne zna kada i tko će se prv i cijepiti iz Vlade.

“Čujte, sigurno da kandidata ima, no HZJZ određuje prioritete, i medicinske, ali i druge. Kampanja je pod njima. Kad oni kažu, siguran sam da će biti spremnih članova Vlade”, rekao je ravnatelj stožera civilne zaštite RH Davor Božinović.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kazao je u Dnevniku HTV-a da Hrvatska s Pfizerom ima postignut dogovor oko dinamike isporuke cjepiva, a to je kraj prvog kvartala godine, odnosno do ožujka. Dodao je da bismo to tada trebali dobiti približno 275 tisuća doza cjepiva.

Capak je naglasio kako za druge proizvođače još ništa ne zna, a očekuje se registracija Moderninog cjepiva 6. siječnja.

“Pfizerovo cjepivo treba se čuvati na -70 stupnjeva, a kada se otopi, može stajati pet dana. Modernino cjepivo čuva se na -20, a mjesec dana čuva se u običnom frižideru. Željeli bismo da se Pfizerovim cjepivom cijepi u sustavu – domovima za starije i ostalima te u zdravstvenim ustanovama. Liječnici obiteljske medicine imat će ulogu u cijepljenju, ali to ovisi o lokalnoj organizaciji”, kazao je Capak.

Zabran napuštanja mjesta prebivališta i boravišta – zatraženo 112 000 propusnica

Jučer su na snagu stupile zabrane napuštanja mjesta prebivališta i boravišta. Oni koje ista smiju napustiti oni su koji prilože propusnicu. A takvih je do 19 sati bilo 112.000. “Bez propusnica pokušalo je putovati oko 400 ljudi. Bilo je i nekoliko ljudi koji su pod mjerom samoizolacije, a htjeli su bez propusnice napustiti županiju”, dodao je.

Naposljetku, jedna od mjera u ovo blagdansko vrijeme i zabrana je okupljanja više od deset osoba, iz najviše dva kućanstva. No tko će i kako to provjeravati to nikom nije jasno. Božinović tvrdi kako službenici neće ići po kućama.

“Postoji nešto što je standard kad govorimo o zaštiti javnog reda i mira. Kad netko nekome smeta, to i danas i u ovom trenutku, policija intervenira zbog toga. Po osnovi prijave susjeda policija djeluje svakodnevno”, pojasnio je.

Posebnim letom iz Londona 160 hrvatskih državljana vratilo se kući

Blagdane će sa svojim obiteljima provesti 160 hrvatskih državljana koji su se posebnim repatrijacijskim letom vratili iz Londona. Oni su svoje avionske karte kupili prije nego što je Europa zatvorila granice s otokom.

Zrakoplov Croatia Airlinesa sletio je u Zagreb malo poslije 20 sati. Svi putnici trebali su imati negativan PCR test. U suprotnom čeka ih desetodnevna samoizolacija.