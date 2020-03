Capak: ‘Situacija se najvjerojatnije neće riješiti u dva tjedna, a nastave vjerojatno neće biti i dulje vrijeme’

Autor: Dnevno

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a i član Stožera civilne zaštite, rekao je u HRT-ovoj emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” da je odgođen scenarij Italije i Španjolske. Komentirao je najaktualnije informacije oko koronavirusa.

„Situacija se najvjerojatnije neće riješiti u dva tjedna i nastave najvjerojatnije neće biti i dulje vrijeme“, rekao je Capak te dodao kako se uvođenjem brojnih mjera, smanjivanja kontakata i socijalnog distanciranja ljudi, postiglo to da nemamo nagli rast broja oboljelih.

Dobro smo se organizirali, napravili smo maksimum od onoga što smo mogli. Dobro se držimo. Nadam se da nam neće krenuti nagli rast broja oboljelih, dodaje.

„Kada nam se dogodi da je netko obolio, a da ne znamo otkud i kako, a i ako se to proširi, onda ćemo reći da imamo lokalnu transimisiju i da prelazimo na fazu 3, koju smo dobro pripremili. Ministar je to najavio jučer“, izjavio je Capak.

Govoreći u KBC-u Dubrava, rekao je da se u većini europskih država dogodio ulaz koronavirusa u zdravstveni sustav.

„I liječnici su ljudi, imaju obitelji, putuju na kongrese. Mi ne možemo izbjeći te kontakte. Znali smo da se to može dogoditi. Sve radimo da to zaustavimo. Tim epidemiologa bio je jučer u bolnici Dubrava. Sve su snimili, popisali. Ljudi su stavljeni u samoizolaciju. Slična je situacija i na Rebru. Tamo gotovo da nismo morali nikakve nove mjere davati, jer je to jedna izvrsno organizirana bolnica. Sve su pripremili“, istaknuo je.

„Trend u svijetu je da se sve što se može radi u dnevnim bolnicama i da ih se ne hospitalizira. Dobro je što više skratiti hospitalizaciju. Onaj koji ne mora ležati u bolnici, dakako da će se pustiti kući“, dodaje.

U Hrvatskoj je evidentirano 49 slučaja zaraze koronavirusom. Zbog toga su na dva tjedna zatvoreni škole, vrtići i fakulteti.