CAPAK PROMIJENIO MIŠLJENJE: ‘Treći val nije gotov, no nadamo se da će se ovaj pad nastaviti’

Autor: J.A.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak gostova je na Dnevniku HRT-a gdje je komentirao aktualnu situaciju s epidemijom koronavirusa.

Capak je ustvrdio kako smo već prošli tjedan smo imali pad hospitaliziranih i umrlih za nešto više od 15%. “Pad se nastavlja, krivulja se prelomila i ima silazni krak, nadamo se da će se tako nastaviti. Treći val još nije gotov”, dodao je.

Prerano za popuštanje

“Još može doći do oscilacija pri kraju epidemijskog vala, to smo već iskusili. Što se tiče hospitaliziranih uvijek kasne za novooboljelima za dva do tri tjedna, pa očekujemo da sada kada pada broj novooboljelih očekujemo da će pasti i broj hospitaliziranih i, nažalost, preminulih”, rekao je Capak.

Ustvrdio je kako je još uvijek je prerano za popuštanje mjera.

“Sa županijskim stožerima smo u trajnom kontaktu i s njima dogovaramo, oni donose i strože mjere nego što su na nacionalnoj razini jer imamo velike razlike među županijama i ta strategija nam se pokazala dobrom”, rekao je Capak.

Slijedi toplije vrijeme

“Pred zimu smo govorili da nas očekuju teški dani, sad kada je toplije očekuje nas popuštanje jer su ljudi tijekom toplog vremena više na otvorenome, a bolest se širi kapljicama, aerosolom”, objasnio je.

Osvrnuo se i na drive-in cijepljenje, koje je krenulo danas u Virovitici.

"Brojne su epidemiološke prednosti jer čovjek može doći sam ili s članom obitelji i mogu se oboje cijepiti te u ugodnom ambijentu svojeg automobila mogu nastaviti slušati muziku i čekati observaciju 15 minuta od strane hitne pomoći koja je na parkiralištu", rekao je.









Cijepljenje se ubrzava

Capak je dodao da se već prije dogovarao takav punkt i u Zagrebu pa dodao kako se nada se da će on za 10-ak dana do dva tjedna biti i u glavnom gradu.

“Krajem prošlog tjedna dobili smo Moderninog cjepiva skoro 22.000 doza, AstraZenece 134.000, a danas Pfizera nešto više od 170.000. To su sad zaista velike količine i moramo ubrzati cijepljenje. Zbog toga smo trajno u kontaktu i koordiniramo županijske koordinatore i dogovaramo se s njima o masovnim punktovima gdje će se cjepivo moći brzo potrošiti, a radit će se sedam dana u tjednu”, zaključio je Capak.