CAPAK NAJAVIO SUTRAŠNJE MJERE: Ovo smo svi htjeli čuti! Evo što nas očekuje

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović najavio da će se proglasiti najjače mjere u drugoj fazi epidemije jer situacija s koronavirusom u Hrvatskoj sve je teža. Nove mjere će uključivati djelomično zatvaranje. To ne bi bio lockdown kakav je bio u prvom valu, no po svemu sudeći, nove će mjere obuhvaćati zatvaranje ugostiteljskih objekata.

Kako stvari sada stoje i po svemu sudeći odluka je da se zatvorekafići i restorani, što je najveća promjena i najstroži dio novih mjera. Kao veći problem ističu se kafići, no već postoje neugodna iskustva s noćnim klubovima i barovima koji su se, kada su taj segment ugostiteljstva zahvatile restrikcije, registrirali kao restorani i nastavili nesmetano raditi.

Dostava hrane bi bila omogućena, a zasad nije izgledno da bi se udovoljilo produženju radnog vremena restoranima za dostavu na dulje od 22 sata jer postoji bojazan da bi se time poticala noćna okupljanja u privatnim prostorima.

Zabrana prodaje alkohola od 22 sata do 6 ujutro neće se mijenjati.

Što građani mogu očekivati od novih strožoh mjera, zasigurno se svi zajedno pitamo. Mjere se tiču ugostiteljstva, školstva, kulture, sporta i prometa. Potvrdio je to Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

“Razgovori su još uvijek u tijeku, imamo intenzivne razgovore s resornim ministrima. Važno je naći balans između onoga što se može podnijeti i onoga što će nam spašavati živote građana. Mjere do kraja još nisu dogovorene, one će biti poznate sutra. Što se tiče ugostiteljskih objekata i mogućeg zatvaranja, razmišlja se o tome, sve su opcije na stolju, od ograničenja radnoga vremena do toga da se dodatno ograniči broj ljudi i razmak, da rade samo oni na otvorenom, do toga da se u potpunosti zatvore”, kazao je Capak u Dnevniku HRT-a.

Hoće li sve srednje škole, po uzoru na Osječko-baranjsku županiju, ići na online, Krunoslav Capak kaže da Nacionalni stožer ne donosi mjere vezano uz školstvo i obrazovanje već Povjerenstvo na čelu s ministrom Radovanom Fuchsom.

“Izgledno je da će se srednje škole prebaciti na B i C varijantu, a da osnovne škole ostaju po sadašnjem modelu. Što se tiče fakulteta, oni većim dijelom rade online.

Vodili su se intenzivni razgovori i o kulturi.

“Sigurno je da će se zatvoriti kina, a što se tiče ostaloga, mjere će se dodatno postrožiti, ali ne bi se išlo na potpuno zatvaranje”.

Mjere vezano uz promet, kaže da je problem prigradski i gradski promet.

“Razgovara se da se poveća broj vozila i da se ograniči broj ljudi u tim vozilima na 30%. Razgovarali smo o tome da se možda pomakne termin za škole, da se oslobodi dio javnog prijevoza, da bi ljudi radili u smjenama i da bi većinom radili od kuće. To ćemo sada dodatno postrožiti”, istaknuo je Capak.

Mjere bi mogle vrijediti sve do Božića.

“Deset ili 14 dana je premalo da bi se vidjelo djeluju li mjere, s obzirom na period inkubacije, a mjesec dana će pokazati jesmo li na vrijeme i prave mjere aplicirali”.

Što se tiče Božića, sve su mjere ograničenog karaktera.

“Hoćemo li otvarati, ovisi o epidemiološkoj situaciji, kako je bilo na proljeće. Ako situacija bude dobra popuštat ćemo s mjerama, ako ne, onda će neke ili sve ostati na snazi.

Dok neke države uvode drastične kazne, kod nas se to ne događa. Zazire li se od uvođenja kazni?

“Mi smo od početka išli na edukaciju i apele, a sada se krenulo s intenzivnim nadzorom i kažnjavanjem. Sada će intenzivno krenuti s time. Badava mjere i na lokalnoj, županijskoj i nacionalnoj razini ako ih se ljudi ne pridržavaju. Taj nadzor je potreban.

Otvoreno je i pitanje mogućeg obveznog cijepljenja protiv Covida.

“Mi smo jedna od rijetkih zemalja za 12 antigena, a imamo i program neobaveznog cijepljenja poput gripe ili HPV-a. Po mišljenju struke ovo bi cjepivo trebalo biti neobavezno. Proglašnje obveznog cijepljenja moglo bi izazvati revolt i sumnju u njegovu kvalitetu. Sasvim sigurno da će Ministarstvo zdravstva i HZJZ poduzeti brojne mjere intenzivnih razgovara s građanima i promociju cijepljenja. Mislimo da ćemo podići udio građana koji se žele cjepiti protiv Covida. Stručnjaci kažu da je to jedini način da brzo završimo epidemiju.