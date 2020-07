Capak najavio nove mjere: Strože mjere za veća okupljanja, niže cijene testova

Autor: Hina

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u četvrtak je najavio strože epidemiološke mjere za veća okupljanja s detaljima koji će biti poznati sutra, a najavio je i mogućnost nižih cijena testova na koronavirus.

Capak je u vezi testova na koronavirus za Dnevnik Nove TV rekao kako je situacija sada bitno drugačija nego što je bila na početku epidemije kad ih je bilo jako teško nabaviti.

Sada se, dodao je, razmatra mogućnost da se revidiraju cijene reagencija i rada te da pružatelji usluge testiranja s HZZO-om dogovore nižu cijenu.

Svakako možemo očekivati niže cijene,dodao je.

Kada je riječ o strožim epidemiološkim mjerama za veća okupljanja, rekao je da bi više detalja trebalo biti poznato već sutra i da se razmatraju sve opcije.

Svima je u interesu da se nitko ne zarazi

U diskusiji je bilo i da se ograniči broj sudionika na svadbama, ali je izglednije da ćemo ostaviti broj, a uvesti preporuku za sva okupljanja, svadbe, pričesti, krizme i postaviti malo strože mjere.

Postojala bi obaveza da se skup prijavi Civilnoj zaštiti, ako ima više od 100 ljudi, a Civilna zaštita će organizirati nadzor. To će biti mještovite inspekcije i nadzirat će drže li se okupljeni propisanih mjera, rekao je Capak.

Objasnio je i da će nove preporuke sadržavati i uputu koja će se odnositi na ples.

Preporuča se da podij bude dovoljno velik, četiri kvadratna metra po plesaču. Plesati se smije s partnerom s kojim se inače pleše. Ples bi trebao biti i individualan i to bi se sve nadziralo. Svima je u interesu, i onima koji organiziraju i onima koji dolaze da se nitko ne zarazi, istaknuo je.

Rekao je da se raspravlja i o obvezi nošenja maski.

“To je bila jedna od glavnih tema danas ujutro i popodne. Mi za sad imamo obvezu nošenja maski samo u javnom prijevozu, a to bi bilo prošireno i na neke druge zatvorene prostore, no još ne znamo koje. Uglavnom one u kojima je veći broj ljudi gdje je teško držati distancu”, pojasnio je.

Komentirao je i mjere na granicama sa susjednim državama.

“Granice nisu otvorene, još 26. lipnja smo donijeli mjere. Dijelimo zemlje na EU i treće zemlje za koje postoji ograničenje osim za neke izuzetke, a sada se razmatra da se za te izuzetke donesu posebne mjere. To vrijedi za sve treće zemlje”, rekao je.