CAPAK: ‘Na more ćemo sigurno ići!’ Otkrio i što više NIKAKO nećemo smjeti raditi na plažama!

Ovo mi je najintenzivnije razdoblje u životu, ovo nije lako psihički izdržati, ali trudimo se, radimo i nemamo namjeru prestati dok ne riješimo situaciju do kraja, rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a i član Stožera civilne zaštite gostujući u emisiji Dobro jutro, Hrvatska na HRT-u.

Capak kaže da otkako je epidemiološki povoljna situacija, pritisak je ogroman, krenulo se s kritikama i svi bi sada htjeli da se odjednom pusti sve. Pojasnio je da je teško sve izbalansirati, ali trude se i pokušavaju biti pravedni, no ne znaju kako sve djelatnosti funkcioniraju, pa im se dogodi da nekoga preskoče, što je problem.

Naglasio je da su fizičko distanciranje i smanjenje mobilnosti doveli do povoljne epidemiološke situacije. Capak kaže da svi strepe od porasta rasta broja novooboljelih, cijeli dan prate situaciju i razmjenjuju podatke.

“Napravili smo veliki uspjeh i moramo paziti da ne dođe do drugog vala jer nam to prijeti time što je virus tu”, dodao je.

Zemlje središnje i istočne Europe imaju povoljnu epidemiološku situaciju, Capak smatra da je to zbog dobre epidemiološke škole i javnog zdravstva.

“Mi smo ovu epidemiju dočekali spremni, dobro smo se nosili s time, no slijedi i vrijeme analize, pogotovo ako uspijemo pobijediti virus”, dodaje.

Kaže da ćemo sigurno ići na more, no pitanje je kako će turizam biti organiziran – neće to biti onako kako je bilo, neće biti gužve na plažama.

“Bit će komunalni redari ili vlasnici plaža koji će brinuti o tome da ne dolazi do fizičkog kontakta na plažama”, pojasnio je, dodavši da će biti fizičke distance dok god je virus prisutan – neće više biti ručnik do ručnika.