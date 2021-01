CAPAK: ‘Izglednije je da škole neće biti ili će je biti djelomično’, otkrio i kada na red dolazi cijepljenje šire populacije

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak pozvao je na dodatni oprez po pitanju koronavirusa jer u Europi se pojavilo nekoliko novih sojeva koji se šire brže nego se širio dosadašnji soj. Osim toga, epidemiološki problem je i potres koji je razorio dio Sisačko-moslavačke županije, govori za Novu TV.

Ipak, život ide dalje, a s njim i nova školska godina. Djeca se naime u školu vraćaju 18. siječnja, no još uvijek nije definirano u kojem će se modelu ta nastava odviti.

“Odluci o početku škole je potrebno pristupiti izrazito oprezno. Izglednije je da neće biti škole, ili će je biti djelomično, varijanta B, dio učenika u škole, dio od kuće s time da je potrebno osigurati sigurnost učenika u školama u Sisačko-moslavačkoj županiji kao i u Zagrebu i u svim mjestima koja su pogođena novim potresima”, smatra Capak.

Upitan o cijepljenju državnog vrha, predsjednika, ali i Vlade, tvrdi: “Jako je važno da državni vrh pokaže kako cjepivo nije opasno i da je to jedini način da se uspješno suprotstavimo ovoj epidemiji i privedemo je kraju”.

No, od kraja epidemije udaljiti bi nas mogla prepuna skijališta, sanjkališta, ali i toplice.

“Netko je zahvaćen (mjerama op.a.), a netko pronađe rupu i način da se ne ponaša odgovorno. Vidjeli smo fotografije i prodiskutirali smo to, tamo će biti upućena inspekcija, a mi ćemo vidjeti možemo li nešto u preporukama promijeniti vezano uz kvadraturu, broj ljudi i slično”, tvrdi.

Hoće li se promijeniti i odluka o zatvaranju restorana i kafića, kaže kako je to teško, no da je moguće sve.”Mjere su do 31. siječnja, nakon toga će se pažljivo razmotriti mogućnost da se nešto od tih mjera popusti”, rekao je.

Što se tiče samog cijepljenja, na isto, tvrdi, nikoga neće tjerati.

“Postoji mogućnost da će u budućnosti, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, ljudi koji su cijepljeni imati određene prednosti, poput putovanja avionom bez problema, kao i prelazak granica koji bi im mogao biti jednostavniji”, govori.

Ipak, najveći teret cijepljenja pao je, odnosno past će na liječnike osobne medicine. Oni apeliraju kako se treba organizirati masovno cijepljenje.

“Ta opcija postoji u nacionalnom planu za cijepljenje i punktovi za cijepljenje i mobilni timovi za cijepljenje, sve ovisi o količinama cjepiva koje će nam doći i mogućnostima da ih što prije potrošimo”, otkriva Capak.

“Za sada se rade popisi ordinacija koje će cijepiti i gdje će se cijepiti pojačanim tempom gdje će se ljudi naručivati. Očekujemo da će do kraja prvog mjeseca biti registrirana i AstraZeneca pa će biti takva opcija moguća s većim količinama cjepiva”, ističe.

Na samom kraju, ostatak populacije, čini se, protiv virusa cijepit će se tek na proljeće.

“Nakon što procijepimo zdravstvene djelatnike, djelatnike i korisnike domova, kreću starije osobe i kronični bolesnici. To ovisi o dinamici cijepljenja. Računamo da će to biti na proljeće”, zaključuje.