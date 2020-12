ČAČIĆ NAJAVLJUJE EPIDEMIOLOŠKO POBOLJŠANJE: ’Pad zaraženosti dogodio bi se i bez mjera? Treba biti ozbiljna budala’

Varaždinski župan, Radimir Čačić gostovao je u RTL Direktu gdje se osvrnuo na epidemiološko stanje na sjeveru zemlje. Varaždinska županija naime u nezavidnoj je situaciji, već neko vrijeme regija je koja u Europi ima najveću incidenciju novozaraženih. U nekom trenutku s “trona” ju je skinula susjedna joj Međimurska, no stanje je daleko od stabilnog. Ipak, kako tvrdi župan, nove brojke pokazuju pomak.

“Bit ću ponosan sutra kada ujutro objavimo rezultate, prvi put nakon 50 dana pali smo ispod 100, incidencija 826 koja će sutra biti objavljena od strane WHO-a, bili smo 16 dana najgori u Europi. Nakon toga su to preuzeli Međimurci, danas Litvanci, sutra tri litavske i hrvatske regije”, rekao je Čačić.

“Dakle, čini se da smo malo ranije dobili pravo da uvedemo mjere, veliki dio županija škole je zatvorio nakon nas, a mi smo zatvorili istovremeno s mjerama za ugostiteljstvo, kontaktne sportove, a nakon toga sedam dana i više razrede osnovne škole”, dodaje.

Čačić je inače iste mjere ranije zagovarao i na nacionalnoj razini, no do njih nije došlo. Upitan očekuje li sada njihovo uvođenje odgovara: “Ako ima malo pameti i odgovornosti to će se zatvaranje škola i drugdje dogoditi, ali srećom idu školski praznici.”

Ipak, situacija u Varaždinskoj županiji, tvrdili su mnogi, dosegnula je takozvani maksimum. Pada zaraženosti, smatraju, dogodio bi se i bez mjera.

“Tu vrstu gluposti sam slušao jako dugo. Čak su se i kod nas javili Bakić i svi ovi neki stručnjaci…Da, da to su ljudi koji stvarno “vladaju” materijom. U svijetu postoji nekoliko najjačih svjetskih instituta koji se time bave i njih sluša Angela Merkel, Francuska, Češka, Njemačka, Engleska, ali eto u Varaždinu, Ogulinu, u Zagrebu imamo nekoliko njih koji pričaju tu praznu priču. Ja sam čak i u Vladi imao prilike čuti…”

Osvrnuo se i na Znanstveni savjet i trzavice koje su zabilježene u istom.

“Stručna javnost je vrlo jasna. U Znanstvenom savjetu sedam ljudi koji su neovisni jasno reklo što traže, isto što i ja, ne danas, nego i prije mjesec i pol. Trojica su rekla da imaju ova razmišljanja, zaraženost, prokuženost… Imali smo razinu bedastoća.”

“Čehok je pak pričao da je velika zaraženost u poduzećima, čak je rekao da su to stranci koji tjeraju svoje radnike da rade zaraženi, pa je HZJZ poslao svoje ekipe napravili su testiranje i ispalo je da se zaraženost kreće između 2 i 3 posto, što je minimum minimuma, dobili biste taj postotak asimptomatskih bilo gdje, to nije nikakvih 30 illi 40 posto, to je 2,9 posto, to je i Capak jasno rekao”, naglašava.

“Ako imamo danas 12 tisuća zaraženih u Varaždinskoj županiji, koji su prošli koronu, pomnožite to s tih 10 našeg stručnjaka Lauca. To je 120 tisuća. Mi imamo 30 tisuća djece ispod 18. Od 165 tisuća građana Varaždinske županije dakle po cesti hodaju samo zaraženi. Treba biti ozbiljna budala… Sto puta su mi ljudi rekli nemoj upotrebljavati tu riječ, ali ovo je žalosno, stravično. Nije čudno da su svi ozbiljni znanstvenici tražili da se te ljude makne iz Savjeta, tragično je da politika sluša te ljude”, tvrdi.

Upitan gdje su po njemu žarišta virusa tvrdi: “Svugdje, jesu i u pogonima, ali na razini dva tri posto”, rekao je, a onda se osvrnuo opet na Čehoka, za kojeg je rekao da nije s njim u sporu, ali da ima politikantski pristup: “To je čovjek koji poziva da krše mjere, da se ide na kavu i ručak preko Drave u Međimurje, srećom da je Stožer naredio mjere.”

Naposljetku, kaže da bi bilo pametno slušati one koji znaju, a kao uzor vidi Njemačku.

“Mi imamo incidenciju 650, a Njemačka u pokrajinama u kojima ima 200 zabranjuje izlazak na ulicu. Tako da razumijemo što su mjere”, zaključio je Čačić.