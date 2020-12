BUTKOVIĆ: ’Odluka o zračnom prometu s Britanijom produljena, 160 Hrvata bit će dopremljeno’

Gostujući u Dnevniku HTV-a, ministar mora, prometa i infrastruktur Oleg Butković osvrnuo se na pojavu takozvanog novog soja koronavirusa u Velikoj Britaniji koji je nakratko zaustavio zračni promet prema toj kraljevini, no čini se kako je strah hrvatske Vlade ipak nešto veći.

“Ta odluka istječe noćas u ponoć. Tu odluku smo produljili i trajat će do 31.12. Pratit ćemo situaciju s drugim europskim zemljama. Sutra će 160 hrvatskih državljana koji su uplatili svoje karte biti dopremljeni u Hrvatsku. Svi moraju imati negativan PCR test. Oni koji neće imati takav test morat će odmah u samoizolaciju. Odluka je donijeta i Agencija za civilno zrakoplovstvo je danas popodne i objavila”, rekao je.

Istaknuo je pritom i kako je pandemija imala razdorni učinak na cijelu zrakoplovnu industriju u cijelom svijetu.

“Ove godine u prvih 10 mjeseci imali smo ostvarenje u svim zračnim lukama 19 posto od ostvarenja koje smo imali u 2019. godini. Što se tiče Croatia Airlinesa, u travnju i svibnju je bio 90 posto pad u odnosu na prošlu godinu.U lipnju 80 posto, u srpnju i kolovozu je bilo nešto turističke sezone, tu je došlo do 70 posto. Išli smo u pronalazak strateškog partnera, ali je taj postupak obustavljen. Tko će kupiti Croatiju Airlines kad je sve blokirano i stalo”, pita se.

“Vjerujemo u što brži oporavak cijele industrije i situacije u 2021. Tad ćemo vidjeti i pokušati naći strateškog partnera”, dodao je.

Tvrdi i kako država aktivno pomaže glede zračnih luka.

“Za čitav prometni sektor donijeli smo odluku u srpnju od 600 milijuna kuna uz 90 posto državnu potporu za sve one koji su pogođeni, zračne luke i kompanije. Dobro da je prijašnjih godina poslovanje zračnih luka bilo genijalno pa još uvijek mogu izdržati ovu godinu i kod njih situacija nije alarmantna”, tvrdi.

Osvrnuo se i na izgradnju Pelješkog mosta koja poprilično napreduje.

“Usprkos koronavirusu svi infrastrukturni radovi nisu usporeni, zaustavljeni. Pelješki most bi trebao biti gotov do studenog 2021. godine. Do sad su došla tri broda čelične rasponske konstrukcije, montiraju se i još trebaju doći dva broda. Tunel od 2,5 kilometra je probijen što se tiče pristupnih cesta. Četiri dana prije roka. To je peti tunel po duljini u Hrvatskoj”, govori pa dodaje kako bi pristupne ceste trebale biti gotove do turističke sezone 2022. godine.

“Stara pelješka cesta zahtjeva obilaznicu preko Stona jer da je dobra, ne bi radili zaobilaznicu. Projekt pristupnih cesta koji uključuje 30 kilometara ukupnu dionicu i tu ima vrlo složenih objekata, tunela i mostova. Obilaznica Stona bila je smisao da se Ston zaobiđe zbog kulturne vrijednosti, prometa, zagušenja”, pojašnjava.

Naposljetku, istaknuo je i kako Vlada ide s novom odlukom kojom će se 400 milijuna kuna izdvojiti kao pomoć prometnom sektoru.