BUBAŠ O ODBIJANJU ASTRAZENECA CJEPIVA: ‘Ako treba okrenuti 50 brojeva, onda to treba napraviti’

Autor: M.V.

Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) gostovala je u Dnevniku Nove TV gdje se osvrnula na povećan broj građana koji navodno odustaju od cijepljenja AstraZenecom. Ona govori kako veliku odgovornost tu imaju liječnici obiteljske medicine koji bi svog pacijenta trebali informirati te mu dopustiti da na temelju čvrstih dokaza donese odluku.

Ističe kako je oko svega nastala medijska hajka bez da se kasnije pokazalo kako se situacija razvila. U odnosu na predsjednicu KoHOM-a, Natašu Ban Toskić, koja tvrdi kako mora u jednom danu “okrenuti” 50 brojeva da bi cijepila 10 ljudi, Bubaš smatra kako to ne bi trebao biti problem. Štoviše, tvrdi: “Ako to treba učiniti, onda to treba učiniti”.

Tvrdi kako se 50 ljudi može nazvati pet po pet, kroz dan, ali priznaje i kako joj je jasno da je za to potreba dodatan napor. Podsjetila je potom i medija za koje smatra kako mogu doprinijeti pozitivnoj komunikaciji.

Naposljetku, upitana je i o situaciji iz Dubrovnika gdje je jednom pacijentu koji je navodno odbio AstraZeneca cjepivo, rečeno kako će biti stavljen na kraj popisa za cijepljenje.

“Nije kaos na terenu, ako se netko ne želi cijepiti, čujte… ne dolazi on zadnji, možda je nespretno rečeno. No svakako je na izvjesnom začelju jer je poželio primiti neko drugo cjepivo i morat će čekati svoj red na to cjepivo”, zaključila je.