BRITANSKO ISTRAŽIVANJE POTVRDILO: Novi soj koronavirusa je zarazniji, a poznato i koliko

Autor: Hina/Andrej Jelušić

Nova inačica covida-19 znatno je zaraznija od prethodne verzije koronavirusa, pokazalo je novo istraživanje kojim se zaključuje da ta nova varijanta povećava reprodukciju ili takozvani broj R za 0,4 do 0,7, prenosi BBC u petak.

Zadnji broj R u Velikoj Britaniji procjenjivao se između 1,1 i 1,3, a trebao bi biti niži od 1,0 da bi se broj slučajeva zaraze počeo smanjivati.

Profesor Axel Gandy s londonskog Imperial Collegea rekao je da su razlike između tipova virusa “prilično ekstremne”.

“Golema je razlika u tomu koliko se lako širi ova inačica virusa” u odnosu na prethodnu, rekao je za emisiju BBC Radio 4 Today.

Rezultati studije koju su proveli znanstvenici s Imperial Collegea ukazuju na to da se zaraza novom inačicom koronavirusa utrostručila za vrijeme zatvaranja u Velikoj Britaniji u mjesecu studenome, a prethodna njegova verzija smanjila se za trećinu.

Broj slučajeva zaraze covidom-19 počeo se brzo povećavati tijekom drugog vala, a broj slučajeva zaraze evidentiran u jednome danu, u četvrtak je dosegnuo novi maksimum.

Rani rezultati upućivali su na to da se virus brže širi među mlađima od 20 godina, posebno djecom srednjoškolske dobi, no najnoviji podaci pokazuju da se on brzo širi među svim dobnim skupinama, kazao je jedan od članova istraživačkog tima, prof. Gandy.

Prof Jim Naismith sa Sveučilišta Oxford rekao je kako me se čini da će novootkrivena inačica virusa uskoro potaknuti uvođenje još strožih restriktivnih mjera.

“Podaci Imperial Collegea najbolja su dosadašnja analiza te impliciraju da dosad primijenjene mjere neće uspjeti smanjiti broj R ispod 1 ako se ne suzbije širenje nove inačice virusa”, kazao je.

Turska je Britancima zabranila ulazak nakon otkrića 15 slučajeva nove inačice koronavirusa u putnika iz Velike Britanije, prenose u petak mediji.

Ministar zdravstva Fahrettin Koca rekao je da je 15 putnika izolirano, kao i osobe koje su s njima bile u kontaktu.

“Stanje je pod kontrolom”, rekao je i dodao “ulazak u Tursku iz Velike Britanije privremeno je obustavljen”.

Irska planira 6. siječnja ukinuti zabranu putovanja iz Velike Britanije i zamijeniti je strožim mjerama testiranja, rekao je u petak ministar vanjskih poslova Simon Coveney.

Irska je zabranila dolaske zrakoplovom i trajektima iz Velike Britanije 21. prosinca. Oko 30.000 ljudi putovalo je u Irsku iz Britanije u prethodna dva tjedna tijekom kojih se nova inačica koronavirusa širila Britanijom.

Putnici iz Velike Britanije morat će od 6. siječnja pokazati negativan test na koronavirus ne stariji od 72 sata, rekao je Coveney za list Irish Independent. Kretanje će im biti ograničeno tijekom najmanje pet dana po dolasku, a moći će se kretati slobodnije tek kada prime negativan rezultat drugog testa.