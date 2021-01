Britanski premijer optužen da je kršio pravila lockdowna biciklirajući, a onda se u sve uključila policija

Velik Britanija našla se u teškom lockdownu zbog pandemije koronavirusa. Upravo tamo naime pronađeni su i novi sojevi virusa s kojim se čitav svijet bori već godinu dana.

Shodno tome, od stanovnika se očekuje da ostanu u svojim domovima, a izlazak van moguć je u samo nekoliko slučajeva. Takvi su recimo odlasci na posao kojeg nije moguće obavljati doma, briga za druge ljude, odlasci u nabavku namirnica, ali i tjelovježba, selidba i čak odlazak na vjerski obred.

Što se tiče tjelovježbe, moguće je vježbati s još jednom osobom koja nije član vašeg kućanstva, ali potrebno je održavati distancu od dva metra. Nadalje, napominje se, tijekom tjelovježbe potrebno je ostati u svom lokalitetu.

“To znači ostati u granicama svog sela, grada, ili kvarta”, izvijestili su iz Vlade.

No, to pravilo prekršio je britanski premijer Boris Johnson. On je naime otišao biciklirati u park koji je od Downing Street udaljen čak sedam milja, što je oko 11 kilometara.

Tako ponašanje dakako izazvalo je brojne kritike pa se u sve uključila i britanska policija.

Kako javlja Reuters, ravnateljica policije u Londonu, Cressida Dick izvijestila je javnost kako premijerovo bicikliranje nije bilo protivno zakonu, no nije pokušala detaljnije objasniti zašto isto nije.

Dodala je samo kako se treba precizirati što lokalno u ovom slučaju znači.

“Sve što će pospješiti razumljivost pravila za građane, ali i za službenike, bit će dobro”, rekla je.

Podsjetimo, lokalno, kako je navela britanska vlada, znači, ostati unutar granica svog grada, sela ili kvarta.