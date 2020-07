Božinović: ‘Sutra možemo imati još veći broj oboljelih, cjepiva možda neće biti još godinu ili dvije’

Autor: dnevno

Potpredsjednik Vlade i šef Nacionalnog stožera Davor Božinović objasnio je u Dnevniku Nove TV najnovije mjere uslijed pandemije, a komentirao je i današnji rekord po broju novooboljelih.

“Rade se novi testovi, ne mogu isključiti da sutra ne bude neki približan broj, možda i veći”, kazao je.

Premijer je danas bio u Sloveniji, a Božinović je objasnio koje mjere su tražili od nas kako ne bi završili na crvenoj listi, te s kojim zemljama će Hrvatska pooštriti mjere.

“Mi smo razgovarali kako bi uskladili naša postupanja. Imali smo danas i sastanak u Vladi i zaključak je da je ovo jedan maraton. Ovo nije utrka na kratke staze. Cjepivo možda neće doći ni za godinu ili dvije”, kazao je. Odgovorio je i na pitanje o pooštravanju mjera sa susjednim zemljama.

“Što se tiče prelaza granica sigurno ćemo pooštriti mjere, neki će morati ići u dvotjednu samoizolaciju ili doći s testom koji pokazuje da nisu zaraženi. To se odnosi na treće zemlje, BiH, Srbiju…Studenti koji studiraju će morati proći samoizolaciju”, kazao je.

Ako se ode na svadbu u Beograd ne mora se ići u samoizolaciju jer smo EU državljani, a Božinović kaže da se tu radi o preporukama Europske komisije.

“Uvođenje samoizolacije za putnike iz Srbije i BiH je jedina racionalna mjera”, odgovorio je Božinović.

Maske u trgovinama bit će obavezne od početka idućeg tjedna, a Božinović kaže da će to biti obaveza. “Ne moraju biti medicinske maske, ali ponavljam, jesen bi mogla biti ozbiljniji izazov, a onda bi i mjere mogle biti malo čvršće”, kazao je.

Gosti u ugostiteljskim objektima neće morati nositi maske, odnosno one neće biti obavezne. Obavezne će biti za osoblje.

“Ukoliko se održava razmak, virus je tu nemoćan, no tamo gdje dolazi do bliskih kontakata, to je situacija u kojoj se virus brzo širi i u tom smislu smo danas donijeli preporuke, jer su nam to glavna žarišta”, kazao je.

Komentirao je i eventualnu zarazu turista. “Oni su sigurni, nemamo niti jedan primjer turista koji se zarazio u Hrvatskoj”, kazao je.

U Istri planiraju ograničiti rad klubova do dva u noći, a Božinović otkriva hoće li isti model vrijediti i za ostatak zemlje.

“Još ćemo o tome razmisliti”, napomenuo je.

Na pitanje jesu li već prije trebali postrožiti mjere, odgovara: “Ovo je jedna duga borba, netko kaže i do dvije godine. Svaka mjera koja znači zatvaranje neke djelatnosti, pitanje je hoćete li otvoriti po zimi, kada budu još teži uvjeti. Nije ovo nimalo lagano”, napomenuo je i dodao kako planiraju vratiti svakodnevne konferencije za novinare Nacionalnog stožera.