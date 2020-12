BOŽINOVIĆ PREDSTAVIO MJERE ZA TRGOVINE: Na snazi bi mogle biti od 12. prosinca do 10. siječnja

Na tiskovnoj konferenciji stožera civilne zaštite RH, stožer je upitan o mjerama pred Božić. Tvrde kako su razgovarali smo o kriterijima za pooštravanje ili njihovo olakšavanje.

“Mi ćemo 21., ove mjere koje smatramo primjerenima, mi ćemo razmatrati situaciju. Ako međuvremenu dođe do pogoršanja, reagirat ćemo pravodobno”, tvrdi Krunoslav Capak.

“Postoji mogućnost dodatnog smanjenja broja okupljanja, smanjenje drugih gospodarskih i društvenih aktivnosti. Razmišljamo u smjeru dodatnog ograničavanja takvih aktivnosti”, tvrdi.

Što se tiče trgovina i trgovačkih centara, Davor Božinović pojasnio je nove mjere. “Mi smo pripremili odluku koja će vjerojatno tijekom dana biti potpisana, a odnosi se na posebnu organizaciju djelatnosti trgovina u razdoblju od 12. prosinca do 10. siječnja. U smislu ove odluke razvrstane su prodavaonice i trgovački centri tako da se te grupacije određuju prema neto površini prodavaonice ili trgovačkog centra. To je ukupna površina trgovine umanjena za skladište, sanitarni čvor…”, rekao je.

“U tom smislu određen je broj kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici, a ograničit će se na način da u trgovinama koje imaju do 10 kvadrata prodajnog prostora može biti jedan kupac. One od 11 do sto kvadrata, maksimalan broj određen je na način da je za svakog kupca određeno najmanje 10 kvadrata. Trgovine od 100 do 200 kvadrata, mogu istovremeno imati broj kupaca proporcionalan računici koja za svakog kupca osigurava najmanje 12 metara kvadratnih”, rekao je pa dodao kako za prodavaonice od 201 do 2000 metara kvadratnih mora biti omogućeno 16 kvadrata po osobi, a za one koje imaju neto površinu veću od 2000 kvadrata, za svakog kupca mora biti omogućeno najmanje 20 četvornih metara.

S druge strane, u trgovačkim centrima odredit će se da po kupcu bude osigurano najmanje 16 metara kvadratnih.

“Prodavaonice i trgovački centri bit će obavezni na ulazu istaknuti najveći broj kupaca u centru i toga se pridržavati. Obavezni su u vremenima očekivanog većeg broja kupaca, poduzeti dodatne mjere kako u njihovim prostorima tamo ne bi boravio veći broj kupaca od dopuštenog”, govori Božinović.

Za trgovine i trgovačke centre s više od 2000 kvadrata, uvode se dodatne nužne epidemiološke mjere, obustava prijevoza, obavijest o prekomjernom broju kupaca, uvođenje redara. Uvodi se obveza uklanjanja namještaja za sjedenje, ali i aparata za zabavu. Stupa na snagu obaveza organiziranog upozoravanja pridržavanja mjera, a civilnoj zaštiti moraju se priložiti informacije o održavanju ventilacijskih sustava”, dodaje.

Mora se osigurati i kontakt osoba za 24-satni kontakt s civilnom zaštitom, zaključio je.

Božinović je istaknuo kako se ove mjere ne odnose na tržnice, no tvrdi, tamo je pojačana kontrola.