BOŽINOVIĆ O UGOSTITELJIMA: ’Odmah bih demantirao informaciju da teretane i kafići neće biti otvoreni do 1. svibnja’

Upitan o kriterijima kojima se stožer vodio donoseći odluku o popuštanju epidemioloških mjera koja pak nije obuhvatila same ugostiteljske objekte koji su tražili da im se bar omogući prodaja po principu “za van”, čelnik stožera, Davor Božinović, na konferenciji za medije dotaknuo se same epidemiološke situacije.

“Mi smo oprezno zadovoljni jer je epidemiološka slika povoljnija. Hrvatska u ovom trenu stoji među zemljama EU s ponajboljim brojkama, istovremeno imamo mjere koje su manje stroge od svih država EU, to se premalo komunicira. No, epidemija traje, mi ne možemo odustati od svih mjera, sve što se radi je na načelima koje je Vlada postavila. zaštita, razmjernost, postupnost. Od toga nećemo odustati”, rekao je.

“Jasno da je teško onima koji ne mogu raditi, no ovo nije samovolja stožera, nemamo nikakav drugi motiv osim suzbijanja širenja bolesti”, dodao je pa istaknuo kako će stožer nastaviti raspravljati o mjerama.

“Ako se nastave ovi trendovi, skloni smo raditi određene korekcije ako se svi elementi zadovolje, svi se istome nadamo, no tu je virus, pandemija, o tome ćemo moći preciznije tek kada se bude približavao rok istjecanja ove odluke”, tvrdi potom.

Upitan potom o prodaji po principu prodaje za van govori kako se o svemu vodi računa.









“S jedne strane su to mjere, s druge i to da su ugostiteljski objekti, kafići, mjesta gdje se ljudi dolaze zadržati, a ne da nešto pokupe i odu. Nije vam teško pretpostaviti situaciju u kojoj stožer kaže da 25 tisuća objekata ove vrste može raditi, to je procijenjeno kao epidemiološki rizičan potez. Kada govorimo o tom okruženju, treba imati u vidu da pokušavamo stvoriti preduvjete za uspješnu turističku sezonu, a za nju je od krucijalne važnosti da se država može predstaviti kao sigurna destinacija za strane turiste, znamo da će konkurencija biti još žešća”, tvrdi.

“Ovo dakako nije jedini čimbenik i faktor”, ističe potom.

“Do popuštanja će doći, pustite da sve ide svojim tijekom”, rekao je.









Izjava da se teretane i ugostiteljski objekti neće otvoriti do 1. svibnja, Božinović demantira. Navodi i kako ne može reći kako će se brojke kretati za deset dana. Iznio je potom slučaj Irske koja je popustila mjere pa postala država s najgorom statistikom.

“Ne trebaju se naše odluke tumačiti na bilo koji drugi način nego onako kako mi to komuniciramo”, zaključuje.