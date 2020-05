BOŽINOVIĆ O MOGUĆEM DRUGOM VALU NA JESEN! ‘Mjere ne bi trebale biti ovako restriktivne, inzistirat ćemo na fizičkoj distanci’

Autor: Dnevno

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović gostovao je u emisiji “1 na 1” kod Romana Bolkovića.

Božinović navodi kako se razgovara u Hrvatskoj pa i s partnerima u drugim zemljama vezano uz moguću kakvu takvu turističku sezonu. Spomenut je i članak BBC-a u kojem je navedeno kako su Hrvatska i Grčka odradile odličan posao u borbi s koronavirusom.

“Mi smo stvorili jednu dobru epidemiološku situaciju da možemo sve više aktivnosti otvarati da turizam i ovoga ljeta proradi koliko će to biti moguće, a s obzirom na situaciju”, kazao je ministar Božinović.

Kazao je i da se radi o složenim izazovima jer nema puno egzaktnih točaka za koje se može uhvatiti te da se situacija oko nas prati, kako u Europi, tako i u svijetu. “Dolazak turista je ozbiljan izazov za epidemiološke službe i struku, nije to samo otvoriti granicu. Treba napraviti protokole, kako ne bi u najboljoj namjeri napraviti neku grešku”, navodi Božinović.

Komentirao je sastanak Znanstvenog savjeta Vlade koji je održan u ponedjeljak. Božinović ističe kako su znanstvenici zadovoljni što je Vlada kroz Stožer napravila u ovih 70ak dana. “Promišlja se kako dalje ići u revitalizaciju, kako reaktivirati dijelove gospodarstva te održati povoljnu epidemiološku situaciju. Mi se nadamo najboljem, radimo najbolje što znamo”, rekao je i dodaje kako su za povoljnu epidemiološku situaciju ipak najzaslužniji građani.

Govoreći o temeljnim ljudskim pravima i slobodama u vrijeme koronavirusa, ističe da su u dva navrata napravljene zakonske prilagodbe kako bi posao vodili skukladno zakonima i Ustavu. “Jasno je da sloboda trpi, ali ako pogledate mjere koje smo poduzeli i ako uspoređujete s nekim drugim zemljama, možete vidjeti da u Hrvatskoj nikada nije bilo policijskog sata, nije bilo vojske na ulicama kao u nekim susjednim zemljama ili u nekim zapadnim demokracijama”, rekao je.

Komentirao je i e-propusnice za koje kaže kako su postigle svoju svrhu, a izdano ih je oko 1.8 milijuna.

Vratio se na početak krize te istaknuo da su premijer Plenković i predstojnik Ureda Zvonimir Frka-Petešić prvi spomenuli pitanje Wuhana i virusa kao i da bi zbog geografskog položaja, nakon događnja u Italiji, Hrvatska mogla biti prva na udaru, piše HRT. “Kada je sve u Wuhanu krenulo,

Švedska je poslala ogromnu količinu opreme u Kinu, vjerojatno misleći da to njima neće trebati. Takva je tada bila situacija”, kaže Božinović.

Govoreći o hrvatskom modelu suočavanja s krizom, Božinović kaže da su prvenstvno slušali struku. “Mislim da je naš tajming bio optimalan, a poglavito kada smo vidjeli veliku prijetnju na sjeveru Italije. Istra je bila blizu te se krenulo u zatvaranje granica”, navodi.

Većina znanstvenika pretpostavlja da će na jesen i zimu doći drugi van. Božinović je odgovorio na pitanje je li zabrinut oko onoga što će se događati na jesen: “Iskreno, malo sam manje zabrinut nego na početku epidemije jer je najvažnije postignuće u ovoj fazi da imamo stanovništvo koje razumije o čemu se radi te da razumiju kako se zaštititi.

Ako dođe do drugog vala, možda ne bi trebali pribjegavati nekim toliko restriktivnim mjerama kao na početku. Realno, najvažnija je osobna higijena te mjera fizičke distance. Mislim da u tom pretpostavljenom drugom valu moramo najviše inzistirati na održavanju fizičke distance, na nošenju maske na licu. Tu virus nema puno šanse za nekakav eksponencijalan rast. To je teorija, no u praksi to ne izgleda uvijek tako jednostavno.”

Dodaje i da je ova cijela situacija možda i prilika za restrukturiranje gospodarstva, primjerice u sektoru proizvodnje hrane. “To su lekcije koje će i cijela Europa naučiti i izvući zaključke”, rekao je.

“Ovo neće trajati vječno. Sigurno je da će biti ekonomskih problema, no mi ih i hoćemo i možemo rješavati. Želimo stvoriti dugoročniju sliku razvoja Hrvatske, ova Vlada ima potencijal i kapacitet za to. Na tom ćemo tragu i donositi odluke”, istaknuo je ministar Božinović.