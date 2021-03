BOŽINOVIĆ: ‘Nema govora o tome da će se uvoditi međužupanijske propusnice’

Autor: Sanja Plješa

Nacionalni stožer u ponedjeljak održava svoju redovnu konferenciju za medije.

Očekuje se kako će biti riječi o novim potezima nakon povećanja broja novozaraženih osoba od koronavirusa.

U Hrvatskoj je u ponedjeljak zabilježeno 150 novozaraženih od koronavirusa. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno je 6280. Među njima su 1033 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 95 pacijenata. Preminulo je 13 osoba.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je rekao kako “je brojka od ovoga tjedna za 44 posto veća nego ukupna brojka iz prošlog tjedna”.

Najviše novozaraženih i dalje je u Primorsko-goranskoj županiji, a najmanje u Virovitičko-podravskoj. Na ljestvici zemalja EU-a po incidenciji zauzimamo osmo mjesto. Ukupna kumulativna stopa smrtnosti je 1422,6 na milijun stanovnika i po tome smo na 18. mjestu zemalja u EU.









HALMED je zaprimio 1896 prijava za nuspojave vezane uz cjepiva.

Plan cijepljenja

“Nastavljamo cijepiti po planu s obzirom da se događa da neke ordinacije liječnika obiteljske medicine dobiju više cjepiva za osobe starije od 65 godina i kronične bolesnike pa oni to moraju potrošiti na osobe mlađe životne dobi s kroničnim bolestima da cjepivo ne propadne. Kad završimo s drugom fazom cijepljenja, prioretizirat ćemo sve osobe mlađe životne dobi. Tu će biti gospodarski elementi koji će se dogovoriti interdiciplinarno na razini Nacionalnog stožera”, rekao je Capak.

Što nas očekuje u drugom kvartalu i što je s cjepivom Moderne?









“Moderne smo naručili nešto više od 715 tisuća inicijalne doze, a ukupno 1,103 milijuna doza. Nešto manje su isporučili od onoga što su obećali za prvi kvartal”, istaknuo je Capak.

Što se tiče dodatno naručenih doza cjepiva, to se odnosi na naručeni Pfizer.

Covid putovnice

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je govorio o Covid putovnicama. “To je tu kako bi se olakšalo kretanje, a to znači i bržu i efikasniju kontrolu na granicama. Postoji niz pitanja na kojima se u europskim krugovima razgovara. Radi se na pravnom dokumentu te na razmatranju stručnih i tehničkih detalja oko izrade takvih potvrdi. Za to je EU izdvojila 49 milijuna eura. Jedno od pitanja oko kojeg je određeni krug zemalja izrazio skepsu, je to da bi u to trebalo ući samo ona cjepiva koja je odobrila EMA. Hrvatska nije u toj skupini zemalja. Vodi se jedan razgovor jer je EK stupila u kontakt sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i s Međunarodnom organizacijom za civilno zrakoplovstvo jer je sve veći broj avio kompanija i kompanija koje se bave krstarenjem na moru koje preventivno u svojim materijalima daju do znanja da će njihove usluge moći koristiti samo oni putnici koji su cijepljeni”, rekao je Božinović.

Dodao je kako se nada da će to sve skupa značiti da se neće staviti prevelika ograničenja na turistički sektor. “Svi oni koji nisu sa PCR testovima bi, siguran sam, mogli putovati i doći u željene destinacije, a nama je to kao turističkoj zemlji itekako u interesu. To bi se trebalo dovršiti do početka lipnja. No, to ne znači da države, ukljućujući i Hrvatsku neće učiniti sve što mogu kako bi ojačale sektor turizma do tada te u optimalnoj mjeri zaštitili život i zdravlje onih koji putuju, ali i domaćeg stanovništva”, naglasio je Božinović.









“Onaj koji putuje mora dobiti potvrdu od svog liječnika obiteljske medicine”, pojasnio je Capak.

Govoreći o situaciji u Primorsko-goranskoj županiji rekao je da će se tek vidjeti što će lokalni i županijski stožeri zaključiti tijekom ovog tjedna vezano uz novozaražene.

O ‘dugom Covidu’

Alemka Markotić govorila je o tzv. “dugom Covidu”.

“Bilo je slučajeva kada su neki preboljeli Covid, a nakon toga su za mjesec ili dva razvili ponovno simptome koronavirusa. U postcovid razdoblju bolesnike koji su to preboljeli morat ćemo pratiti godinama. Jedna od studija koju su napravili Danci vidljivo je da su oni sustavno pratili svoje stanovnike. Od četiri milijuna ljudi, nešto više od pola milijuna su bili relevantni za praćenje. U toj ukupnoj populaciji na koju se stavio fokus, zaštita je bila oko 97 posto od ponovnog oboljevanja. Ono što je sigurno važan rezultat i koji poziva na akciju je da su stariji od 65 godina imali nažalost samo 47 posto zaštite pa je zaključak da se oni moraju docijepiti. Nije nađena razlika između zaštite žene i muškaraca te je li bio razmak između ponovnog testiranja tri ili šest mjesec. Definitivno su stariji od 65 godina izloženiji riziku”, naglasila je Alemka Markotić.

Dodala je kako je u Splitu povećan broj hospitalizacije kao i u zagrebačkoj klinici u Dubravi.

“Zasad se još uvijek ne vidi da je jako pala dob novozaraženih, ali je primjetno da su hospitalizirani ljudi od 50 do 60 godina, ali nažalost puno brže se puni intenzivna. Više je i onih koji su na respiratoru”, rekla je Alemka Markotić.

Capak je rekao da što se tiče preminulih od Covida tu nema značajnih promjena. “Unazad skoro 10 tjedana prosječna dob se nije drastično promijenila, ali je prosječna dob oboljelih pala s 49,9 na oko 42 godine što znači da je pala prosječna dob oboljelih”, istaknuo je Capak.

Važno je pridržavati se epidemioloških mjera

Božinović je odagnao sumnje da će se uvesti međužupanijske propusnice za Uskrsne blagdane.

Podsjetio je da oni “koji krše mjere neće moći dobiti naknadu za očuvanje radnih mjesta”.

“Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u kojoj ugostiteljski sektor ipak radi. Treba objasniti koliko je važno pridržavati se mjera i što je alternativa tome ukoliko toga nema”, rekao je ministar unutarnjih poslova.

“Oni koji su cijepljeni, a ipak se neki od njih nakon toga zaraze koronavirusom, nitko od njih ne razvija teže simptome niti nije hospitaliziran. To nas vodi prema zaključku da je cjepivo rješenje ove epidemije”, zaključio je Božinović.