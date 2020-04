BESPLATNO CJEPIVO PROTIV KORONE: Vlasnici hrvatskog duhanskog biznisa razvijaju cjepivo za koronavirus!

Autor: Dnevno

BAT ( British American Tobacco) razvija potencijalno cjepivo protiv COVID-19 putem svoje američke biotehnološke podružnice KBP (Kentucky BioProcessing), stoji u priopćenju ove gigantske kompanije koja je prije koju godinu preuzela Rovinjsku tvornicu duhanskih proizvoda TDR

Potencijalno cjepivo protiv COVID-19 razvija se korištenjem nove tehnologije ubrzanog rasta duhana i trenutno je u fazi pred-kliničkog ispitivanja. Tehnologija je pokazala potencijal za brži i sigurniji razvoj cjepiva od klasičnih metoda, a smatraju da bi mogli proizvesti između 1 i 3 milijuna doza cjepiva tjedno.

Iako je poslovanje KBP-a komercijalno, namjera BAT-a je da kompletan projekt razvoja cjepiva protiv COVID-19 bude neprofitan, stoji u priopćenju.

U razvoju cjepiva korištena je BAT-ova tehnologija ubrzanog rasta duhana koja je pokazala nekoliko prednosti u odnosu na klasičnu tehnologiju razvoja cjepiva:

–potencijalno je sigurnija s obzirom da sadnice duhana ne mogu nositi patogene koji mogu izazvati bolest kod ljudi;

–brži je razvoj zbog toga što se sastavnice cjepiva u sadnici duhana akumuliraju znatno brže – 6 tjedana u odnosu na nekoliko mjeseci koje zahtjevaju klasične metode;

–za razliku od tradicionalnih cjepiva koja često zahtijevaju hlađenje, formula koju KBP razvija ostaje stabilna na sobnoj temperaturi;

–postoji potencijal postizanja efikasnog imunološkog odgovora kroz samo jednu dozu cjepiva.

“BAT-ova američka podružnica Reynolds American Inc preuzela je 2014. godine tvrtku KBP s ciljem korištenja njenih jedinstvenih tehnologija ekstrakcije duhana u razvoju nove kategorije proizvoda koje su, za razliku od cigareta, lišene procesa izgaranja duhana. KBP je bila jedna od rijetkih kompanija koja je 2014. godine uspjela razviti efikasan tretman protiv Ebole, plasirajući ZMapp™ zajedno sa američkom kompanijom Mapp BioPharmaceuticals u suradnji sa američkim regulatorom za napredna biomedicinska istraživanja i razvoj (U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority – BARDA)”, tvrde u svom priopćenju.

BAT istražuje mogućnosti suradnje sa vladinim agencijama kako bi što prije cjepivo uveo u fazu kliničkih studija.

”U kontaktu smo sa Američkom agencijom za hranu i lijekove i očekujemo upute za sljedeće korake. Stupili smo također u kontakt sa Odjelom za zdravlje i socijalnu skrb u Ujedinjenom kraljevstvu kao i američkim regulatorom BARDA. Želimo pružiti podršku i omogućiti pristup našem istraživanju kako bi što više ubrzali razvoj cjepiva protiv COVID-19. Razvoj cjepiva je izazovan i kompleksan i vjerujemo da smo napravili značajan probitak koristeći našu tehnologiju ubrzanog rasta duhana. Spremni smo na suradnju s vladama i ostalim dionicima koji mogu pomoći u borbi protiv COVID-19. Potpuno podržavamo apel Ujedinjenih naroda koji traže sveobuhvatni pristup svih dionika u društvu u borbi protiv globalnih problema. KBP već neko vrijeme razvija mogućnosti alternativne upotrebe duhana, a jedna od tih mogućnosti je razvoj cjepiva. Posvećeni smo podržavanju globalnih napora u zaustavljanju širenja COVID-19 kroz korištenje dostupnih tehnologija”, izjavio je dr. David O’Reilly, direktor znanstvenih istraživanja BAT-a.