BEROŠ JE LJUT, NO CAPAK I MARKOTIĆ ODGOVARAJU: ‘Dogovorena je suradnja i pomoć ustanova za testiranje’

Autor: Dnevno

Na ministru zdravstva Viliju Berošu veliki je pritisak što zbog rada nacionalnog stožera civilne zaštite što zbog rada zdravstvenog sustava koji se sad već danima bori s nesnosnim gužvama na puntkovima za testiranje na koronavirus.

“Ljut sam zbog toliko čekanja na testove. Sad se dogovara kako odgovoriti na povećane potrebe testiranja. To je rezultat povećanog broja privatnih testiranja. Ako treba, formirat ćemo još nekoliko punktova u Zagrebu, traži se rješenje, rješavamo situaciju”, rekao je uoči sastanka s predstavnicima lokalnih stožera civilne zaštite.

Gužve se danima stvaraju u Zagrebu ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, a kako bi se taj zavod oslobodio pritiska, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Alemka Markotić, sastala se s ravnateljem HZJZ-a, Krunoslavom Capakom i ravnateljem Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zvonimirom Šostarom kako bi dogovorili da Klinika preuzme dio testova.

Markotić je nakon sastanka istaknula kako se nastala gužva povezuje sa strancima koji se testiraju prije povratka s ljetovanja, no taj pritisak trebao bi jenjavati kroz dva do tri tjedna. Za to vrijeme dogovoreno je da će Klinika za infektivne bolesti od Nastavnog zavoda na dnevnoj bazi preuzimati onoliko uzoraka koliko bude potrebno.

“Ukoliko bude preveliki pritisak pacijenata na Štampar, dio njih će se preusmjeriti na Kliniku prema dogovoru i bit će sve rješavano dogovorom. Angažirat ćemo i dodatne ljudske kapacitete, preraspodjelom ljudi iz drugih laboratorija, isto tako će se zbog jeseni i zime koja je pred nama zaposliti još jedan dio djelatnika u laboratorijima sa Zavoda za zapošljavanje kako bi se moglo sve za jesen i zimu obaviti prema kapacitetima koje imamo sa strojevima”, rekla je, dodavši da je s ministrom dogovoreno dodatno privremeno zapošljavanje djelatnika dok traje pandemija.

Osim gužvi, NZJZ se bori i sa slučajem koronavirusa koji je evidentiran na odjelu mikrobiologije. Zbog toga je cijela smjena stavljena u samoizolaciju pa je ova pomoć Klinike pritom još i značajnija.

“Naravno da će se dogoditi nešto zbog čega će trebati veći kapaciteti i zato ćemo razgovarati s drugim mikrobiološkim centrima u državi da se dogovorimo koji bi to kapaciteti bili za manja središta i da s njima pokušamo dogovoriti povećanje kapaciteta u sljedećih tjedan dana”, rekao je Krunoslav Capak nakon sastanka.

“Dolazi nam jesen i moramo stvoriti uvjete da funkcionira škola i fakulteti, turističku sezonu smo imali uspješnu, sad nam dolazi drugi tip aktivnosti, trebamo se zato dobro pripremiti”, tvrdi ususret sastanku lokalnih stožera.