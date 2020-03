AMERIKA: 164.435 zaraženih. Trump: ‘Nadam se da ćemo se do Uskrsa riješiti koronavirusa’

Koronavirus se i dalje munjevito širi. U svijetu je, prema dostupnim informacijama, zaraženo 803.180 ljudi, umrlo je 39.033 ljudi, a broj izliječenih iznosi 172.396.

Sjedinjene Američke Države u kratko su vrijeme dospjele na prvo mjesto na ljestvici zemalja najviše pogođenih koronavirusom.

Naime, u Americi je na Covid-19 pozitivno 164.435 ljudi. Broj umrlih iznosi 3.175, dok je broj izliječenih 5.507.

Najviše zaraženih nalazi se u New Yorku. Naime, od koronavirusa oboljelo je 67.325 ljudi, a umrlo je 1.342.

New York slijedi New Jersey u kojem je na koronavirus pozitivno 16.636 ljudi, a umrlo je 7.217 ljudi.

California broji 7.426 oboljelih te 149 umrlih, dok je u Michiganu 6.498 ljudi zaraženih i 184 umrlih.

Smrtnost 5 posto

New Orleans se priprema za “značajnu količinu smrtnih slučajeva”, kažu službenici, piše CNN.

Dužnosnik New Orleansa rekao je kako se grad sprema na rast smrtnih slučajeva povezanih s koronavirusom. Trenutno je u New Orleansu 1.480 slučajeva zaraze koronavirusom te 86 smrtnih slučajeva.

“U zajednici od oko 400.000 ljudi, grad Louisiana ima smrtnost od oko 5 posto” rekao je Collin Arnold, direktor Ureda za domovinsku sigurnost.

Trump i Putin telefonski raspravljali o nafti i koronavirusu

Američki predsjednik Donald Trump telefonski je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o cijeni nafte i o pandemiji koronavirusa.

Dvojica čelnika su se usuglasila u vezi s važnosti stabilnosti na međunarodnom tržištu energenata, piše u priopćenju Bijele kuće.

Donald Trump i Vladimir Putin su se ujedno “dogovorili u prigodi G20 da će čvrsto surađivati” u borbi s koronavirusom i s gospodarskom krizom uzrokovanom mjerama ograničenog kretanja, zatvaranja granica i društvenog distanciranja, navodi se u odvojenim priopćenjima Bijele kuće i Kremlja.

Trump smatra da će se stanje u Americi do Uskrsa popraviti. Hoće li?

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se nada da će se SAD do Uskrsa riješiti koronavirusa, piše BBC.

Trump je rekao da bi otvaranje Amerike početkom sljedećeg mjeseca bio vrlo lijep slijed događaja.

12 milijardi dolara pomoći

American Airlines traži 12 milijardi dolara pomoći od američke vlade zbog koronavirusa.

Zaposlenicima u e-mailu navode da će im to omogućiti da lete kroz najgore moguće scenarije u budućnosti, što znači da im koronavirus neće utjecati na plaću i doprinose sljedećih šest mjeseci, piše BBC.

Ukazuje li konjuktivitis na rani znak zaraze Covid-19?

Američko društvo oftalmologa upozorilo je svoje članove da vode računa o tomu da i konjunktivitis, poznat i kao “crveno oko”, u nekih pacijenata može ukazivati na rani znak zaraze koronavirusom.

Stoga je društvo preporučilo kolegama da se zaštite kada pregledavaju pacijente s upalom očne spojnice, a usput imaju temperaturu i respiratorne probleme.

Trgovine s oružjem u Americi i dalje rade

Nakon što se nekolicina vlasnika trgovina s oružjem bunila što su u jeku koronavirusa zatvorene njihove trgovine, Alex Villanueva, šerif okruga Los Angeles rekao je kako ipak neće narediti ili preporučiti zatvaranje trgovina oružjem ili poduzeća koja prodaju i popravljaju oružje, piše DailyNews.

Radnici Amazona: “Naše zdravlje je doista važno”

Zaposlenici američkih platformi za internetsku prodaju Amazon i Instacart krenuli su u štrajk dok je u New Yorku i San Franciscu na snazi mjera zabrane većih skupova. Naime, radnici su optužili poslodavce kako ih ne štite dovoljno od novog koronavirusa.

Nosili su transparente na kojima je pisalo “Naše zdravlje je doista važno” i “Postupajte s radnicima kao s kupcima”.

Amazon workers in New York went on strike over Amazon’s refusal to sanitize a warehouse following a #CoronaVirus outbreak among employees there

They demand the facility be shut down & cleaned after multiple coworkers tested positive for #COVID19.pic.twitter.com/0r5QvnrnV7

