ALEMKA MARKOTIĆ: ‘Tko ne želi nositi masku, bit će kažnjen’

Alemka Markotić gostovala je jutros u emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” na HRT-u. Govorila je o putovanjima, maskama… Najavila je kazne za nenošenje maski.

O novim mjerama

“Došlo je do restrikcija na ulazu u Hrvatsku, svi koji su bili u BiH, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu morat će 14 dana biti u samoizolaciji doma ili negdje u za to predviđenom objektu.

Maske se uvode kao obavezne, pokušali smo ljude uvjeriti da to treba nositi, međutim donesena je sad uredba da se maske moraju nositi, maske za lice ili što tko ima. Prijevozno sredstvo je mjesto na kojem se identificiralo u posljednjih mjeseci da se lakše prenosi virus. Zatvoreni je prostor, veći je broj ljudi.”

Što s drugim zemljama?

“Imali smo izvrsnu situaciju, ponovo se povećava broj zaraženih”, rekla je.

Dodala je da je situacija takva da ćemo pratiti sve što se događa. Sad smo primijetili da se u navedenim zemljama koje smo naveli događa veći broj zaraza, a većina unesenih slučajeva je iz Srbije i BiH. Ako se primijeti da se iz neke zemlje iz EU unosi veći broj slučajeva, a onda ćemo i za njih uvesti restrikcije. Dogovor je s EU da se granice otvaraju i zavaraju među sličnim državama.

‘Situacija je malo bolja’

“Ova situacija je nešto malo bolja, bez obzira što će biti povećanje broja što smo imali. I dalje ga zovemo obiteljski virus jer se širi među obiteljima, u zatvorenim prostorima, u radnim sredinama, na otvorenom prostoru smo imali šanse držati ga pod kontrolom ali to zahtijeva mjere koje smo rekli: udaljenost, maske, dezinfekcija.”

Zašto su simptomi blaži?

“Naš imunitet nije jači. Svugdje gdje su pokušali to nisu uspjeli. Ono što je bitno je da smo više na otvorenom. Je li virus slabiji u vidu nekakve njegove promjene, to treba pratiti na osnovi više radova. Ne možemo zaključiti da je došlo do ublažavanja virusa. Međutim morate dobiti jednu koncentraciju virusa, čim je veća koncentracija, njegova snaga i sposobnost prodiranja u organizam je jača. On se mora probiti kroz naše stanice i treba mu veća snaga. Mi smo imali dosta slučajeva gdje mnogi imaju samo pozitivan nalaz, bez simptoma. Imali smo po 60 dana nalaz pozitivan. Upitno je još uvijek koliko nalaz samo tog virusa u nosu znači mogućnost prijenosa na druge. U tom kontekstu više smo na otvorenom, otvoreni su prostori.. S velikim oprezom gledamo jesen, imat ćemo tada i različite druge prehlade, gripu i slično, bit će dosta teško i zahtjevno prepoznavati tko doista treba u izolaciju, a koga ćemo pustiti da se kreće”, istknula je Alemka Markotić.

O Beroševoj izjavi o mutaciji virusa