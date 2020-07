ALARMANTNO STANJE U REGIJI! U Sloveniji 30 novozaraženih, u BiH čak 218 novi slučaja!

U Sloveniji je u zadnja 24 sata na koronavirus testirano 1456 ljudi i potvrđeno 30 novih zaraza što je najveći dnevni broj zaraženih u zadnja dva i pol mjeseca. U BiH je prema najnovijim podacima zaraženo 218 ljudi, pišu 24 sata.

Šest osoba hospitalizirano je u Sloveniji, nijedno od njih ne treba intenzivno liječenje, a novih smrtnih žrtava zbog Covida-19 nije bilo pa broj umrlih ostaje 111.

Za razliku od situacije s početka epidemije, koja je proglašena sredinom ožujka, sada među novozaraženima prevladavaju mlađi ljudi i više je muškaraca nego žena.

Dokler ne bo na voljo učinkovitega zdravila ali/in cepiva zoper #COVID19, ima svet in mi z njim samo dve možnosti ukrepanja:

1. drastično ustavljanje javnega življenja, zapiranje meja, omejevanje stikov, depresija…

2. obvezna uporaba mobilne aplikacije za gibanje v javnosti https://t.co/JkF8jcgJ5K — Janez Janša (@JJansaSDS) July 4, 2020

Prema podacima Ministarstva zdravstva među 30 novozaraženih čak ih je 18 u dobi do 44 godina, među njima i četverogodišnje dijete, petero ih je u dobnoj skupini od 45 do 54 godine starosti, troje u skupini od 55 do 64 godine, dvojica starih od 65 do 74 godine, te jedan stariji od 75 godina.

Jedan od klastera koronavirusa je u Mariboru, gdje se broj zaraženih zdravstvenih djelatnika u tamošnjoj bolnici, na urgentnom odjelu, povećao s 8 na 11.

Rekordni dan u BiH od početka pandemije

Kako javlja Dnevni avaz, u BiH je prema najnovijim podacima zaraženo 218 ljudi. Od toga 115 u Federaciji BiH, a 103 u Republici Srpskoj.

U Republici Srpskoj se radi se o 76 srednje i osam osoba starije životne dobi.

Ovo su rekordni brojevi po broju zaraženih u jednom danu.

Od ponedjeljka u Areni prvi pacijenti

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr. Zlatibor Lončar održao je danas sastanak sa direktorima Covid bolnica u Srbiji. Od ponedjeljak će biti otvorena Covid bolnica u ‘Štark areni’ na Novom Beogradu sa 500 bolničkih kreveta, javlja Blic.

Naime, za vrijeme prvog udara korone, od ožujka do svibnja, nije bilo potrebe da se ‘Arena’ pretvara u privremenu bolnicu, pošto su bili dovoljni kapaciteti Hale 1 Beogradskog sajma. Sada je, međutim, odlučeno da se barem za sada Sajam rastereti, a da pacijenti budu prebačeni u ‘Arenu’ jer tijekom ljeta nema većih zakazanih manifestacija.

Prvi pacijenti bi u najveću dvoranu na Balkanu trebali biti smješteni već od ponedjeljka, dok će još 240 mjesta biti osigurano u Ortopedskoj bolnici na Banjici koja se vraća u Covid sistem, navodi Blic.