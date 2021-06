ZASTRAŠUJUĆE BROJKE O SMRTI HRVATA! Marić kao glas razuma održao lekciju Vladi, Beroš i Plenković samo šutjeli! Nažalost, bez ikakvog učinka!

Autor: dr. sc. Stjepan Šterc

Očekivanja trenutnog državnog političkog upravljačkog i saborskog vrha kako će se demografska problematika s vremenom “ispuhati” na javnoj sceni (inače omiljeni izričaj u provedbenoj nemoći ili u svjesnom i planskom odmaku od najvažnijeg problema suvremene Hrvatske) i postati nevažna u odnosu na svakodnevna umišljena politička lamentiranja o uspješnosti nikako se ne ostvaruju.

Zato je uvijek nužno prigodno izgovarati i po potrebi naglašavati njezinu važnost te posebnu političku posvećenost prema njoj, iako u trgovinsko-anacionalnom modelu njihove vladavine zasnovanom na intelektualnom kadrovskom siromaštvu i očekivanom prema tome podaništvu nema apsolutno nikakvih ključnih, strateških i logičkih prijedloga, odluka i pomaka.

Ostaju samo prazni političko-diplomatski izričaji koje još vjernije od spomenutih kadrovskih podanika misaone praznine prenosi apologetsko i uslužno novinarstvo. Naravno, uz vrlo rijetke iznimke koje upravo zbog toga uredno nazivaju neprimjerenim imenima i neprijateljskim protuhrvatskim djelovanjem.

Potpuni muk

Iako se generalno prema demografskoj problematici odnose svisoka kao da problem ne postoji, ipak je uočljiva formalna razlika u pristupu između dva upravljačka brda. Sadržajne razlike, međutim, nema, niti razlike u značenju, razumijevanju i prihvaćanju važnosti dosegnute demografske destrukcije i njezina izravnog utjecaja na ukupnu hrvatsku razvojnu budućnost. Nikad s višeg zagrebačkog brda i njegova političkog okruženja nije došla ni jedna jedina riječ o silini demografskog nestanka zemlje kojom upravljaš i koja bi barem na simbolički način pokazivala kakvu-takvu zabrinutost, a kamoli ukazivala na potrebu djelovanja u skladu s nacionalnim potrebama i interesima.

Potpuni muk i tišina kao u svemirskoj plovidbi nepoznatim prostorima, u inače atmosferi stalne baražne vatre koja ne prestaje niti gubi intenzitet prema nižem brdu i njegovu ustoličenju. Vrijeme je, gospodo s velikog brda, jer zemlja kojom predsjedate nestaje na opću zabrinutost običnog puka i onog racionalnog, identitetskog i odgovornog znanstvenog. Vrijeme je za istu razinu čvrstoće prema izvršnoj vlasti kakva se pokazuje u brojnim ostalim primjerima nezadovoljstva i posebno za potrebu usmjeravanja provedbenih postupaka u nacionalnom interesu.

Nasuprot ovako iskazanoj mirnoći i gotovo političkom negiranju demografske problematike i siline demografske destrukcije, dovoljno je pored zdravih očiju, misli, spoznaja i sačuvanog razuma samo baciti pogled na neumoljivost statističku u priloženoj tablici, kako bi se politička iracionalnost zamijenila razumijevanjem i isticanjem potrebe djelovanja s prvog i višeg političkog brda prema nižem. Negiralo bi se time i stalno isticanje važnosti demografske i iseljeničke problematike u svim mogućim političko-slavljeničkim prigodama i naročito bi se negirala retorička isključivost bez ikakvog izvršnog pomaka.

Rijetka razumnost

Mogli bismo ovdje nabrojiti u ovih već gotovo šest godina iste izvršne uprave bezbroj izjava o namjerama i značenju demografske, migracijske i iseljeničke problematike, uz opću zadivljenost pratećeg osoblja sa svojih izvršnih pozicija i opću zahvalnost zbog ukazane mogućnosti u intelektualnoj skromnosti svjedočenju povijesnih rečenica s vrha. Valja zato ponovo citirati rijetku razumnost u izvršnom vrhu i zapravo jednostavan opis odnosa unutar ili u okviru političke sljedbe. Dodvoravanje i politizacija svega, pa i najvažnije problematike ustaljeni je suvremeni politički obrazac vladanja u prevladavajućoj misaonoj i intelektualnoj prosječnosti, kakva se planski i ciljano bira na izvršne pozicije. Kako se ne bi drugačijim mislima i stavovima temeljenima na logici i znanstvenim zakonitostima remetila Njegova volja, najbolje poznavanje svega u svemiru i ugrađeni radarski politički osjećaj prepoznavanja opasnosti od poremećaja političke nirvane.

Marićeva izjava

“Ajmo biti krajnje otvoreni, svi smo tome pridonijeli jer smo demografiju i iseljavanje stavili u političku zonu. A to je broj jedan problem Hrvatske. To je moj sud. A onda smo to podržali jer se nekomu ljepše dodvoriti. Ajmo i o takvim stvarima govoriti otvoreno”, rekao je Marić.









Događa se, istina, to rijetko, ali ipak takvi iskoraci jasno potvrđuju kako su razmišljanja potiho i u sebi ili kako bi to diplomati s velikom mudrošću rekli u “off the record” varijanti sukladna demografskoj i statističkoj stvarnosti. Apsolutno političko pokoravanje svake razboritosti nikad na kraju nije nikom donijelo zadovoljstvo, ni običnom puku niti poslušnom okruženju, ali ni umišljenom političkom vrhu u svoju radarsku nepogrešivost. Najveću cijenu pritom uvijek plaća Hrvatska u cjelini i naročito hrvatska mladost koja cijelu predstavu osobnog značenja ne može više ni gledati ni slušati. Vrijeme trošite, gospodo izvršitelji, praznite Hrvatsku i činite je neuređenom, baš poput sličnih ili istih želja s početka devedesetih prošlog stoljeća iz susjedstva.

Užasan pad

Poslušajte barem ministra Marića čiji logični izričaji nisu upućeni iz neprijateljskih političkih i inih pozadina.

Politička nastojanja javnog ispuhivanja demografskog nestanka Hrvatske ne uspijevaju unatoč svoj silini izvršnog djelovanja i novinarskog usmjeravanja, jednostavno zato što to nije moguće uz postojeće i nove statističke podatke koji neumoljivo pristižu i potvrđuju razinu demografskih negativnosti. Najnoviji podaci o rodnosti, smrtnosti i prirodnom padu s kraja svibnja ove godine, po ne znamo koji put potvrđuju povijesne maksimume smrtnosti i prirodnog pada hrvatske populacije. Pogledajte, gospodo s oba politička brda, što se u Hrvatskoj dogodilo samo od 2011. godine s prirodnim padom. Njegovo je povećanje samo u deset godina nevjerojatnih 111%, a ukupni je nestanka hrvatske populacije od 2011. godine (10 godina plus 4 mjeseca 2021.) još nevjerojatnijih 151.096 osoba! Tko su u tom razdoblju bili nositelji vlasti? Neprijatelji?

Istovremeno, najnoviji podaci za prva četiri mjeseca 2021. godine potvrđuju nikad veći prirodni pad stanovništva u prva četiri mjeseca u hrvatskoj povijesti statističkog bilježenja (sa -5094 na -9846 osoba) i nikad veći prirodni pad stanovništva u četvrtom mjesecu (porast je prirodnog pada za čak 153,1%). Pojava virusnog razdoblja samo je ubrzala negativnosti, a politička nas lamentiranja svisoka pokušavaju uvjeriti kako je sve ovo egzaktno predočeno u tablici normalnost na koju se trebamo naviknuti. Navikavanje na ovakvu silinu demografskog nestanka i pražnjenja Hrvatske mukom i tišinom s višeg brda i retoričkim ublažavanjem nečinjena s nižeg nije niti može biti politička nacionalna prihvatljivost.









Jednostavnije se, kako kaže ministar ključnog Vladina izvršnog resora Z. Marić, dodvoravati političkom vrhu i cijelu tu demografsku složenost postaviti u političke okvire umjesto strateških nacionalnih. Izborom trgovinsko-anacionalnog političkog djelovanja i podaničke osrednjosti u kadrovskom okruženju ozbiljniji iskorak prema ključnim programskim odlukama nije ni moguć.

Ključni programi

Mirnoća kojom nas zasjenjuju sa zagrebačkih brda ima svoj logički trendovski nastavak u statističkim podacima i apsolutnim i relativnim pokazateljima koji moraju uza sve “koalicione”, trgovinske i ideološke ograde zabrinuti svakog, ali baš svakog tko svoju budućnost želi sigurno provesti u društvu i prostoru koji se, eto, još zove hrvatskim. Zamislite, gospodo, vi tamo na visini i na brdskim štićenim prostorima, kako bi mogla izgledati ova tablica za deset godina ili nakon vaše podulje vladavine. Zamislite, samo bi prema linearnoj ekstrapolaciji godišnja rodnost mogla biti svedena na ispod 30.000 rođenih, smrtnost podignuta na više od 60.000 umrlih, a prirodni pad na više od 30.000 osoba.

Budite i dalje mirni na svojim visinama, nikako nemojte mijenjati svoje intelektualno prosječno okruženje na prevažnim resornim pozicijama i nemojte podaništvo zamijeniti osobnošću, obrazovanošću, spoznajnom širinom i neupitnom identitetskom snagom. Zbog jednostavnijih povijesnih zapisa o krivnji.